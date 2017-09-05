45 عملاً لـ 24 فناناً في «آرت فييستا»

نوف الموسى (دبي)

انطلق مساء أول من أمس، المشروع الفني الأول لـ «Alfalasi.Artz»، في كرتون آرت غاليري بمدينة دبي، الهادف إلى المشاركة في تأسيس بيئات للفنانين الشباب، عبر دعمها اجتماعياً وثقافياً، والاحتفاء بحضورها في الأسواق الفنية المحلية. وتضمن المشروع معرض «آرت فييستا» الفني، مشكلاً أكثر من 45 عملاً فنياً، لـ24 فناناً شاباً من مختلف ثقافات العالم يقيمون في دبي، إلى جانب مشاركات لفنانين إماراتيين، من بينهم الفنان أحمد الفلاسي مؤسس «Alfalasi.Artz»، والراعي لمشروع المبادرة المجتمعية، لإتاحة فرص أكبر لإبراز القدرات الإبداعية الشابة، إضافة إلى سعيه نحو بيان الدور الفعلي للفنون في مقدرتها على إحداث التغيير من خلال الوعي بالذائقة الجمالية، مبيناً أنه بعد انقطاعه عن الساحة الفنية لمدة تزيد عن الـ10 سنوات لظروف خاصة، مع استمراره في الرسم على مستوى شخصي. لاحظ الفنان أحمد الفلاسي نقلة مغايرة شملت الساحة الفنية بعد عودته، ولكن بحسب رؤيته فإن آلية دعم البيئات الفنية لم تتطور بشكل فعلي، مقارنة بمختلف النواحي التنموية في الدولة، ما استدعاه للبحث عن مشروع يقوم عليه الأفراد، للمساهمة في تحريك أوجه الثقافة الفنية للجيل الجديد، وقرر على أثره التعاون مع بهراڤي ميستري، القيم الفني لمعرض «آرت فييستا»، لإنشاء بيئة من التواصل والتفاعل الجاد مع المواهب الفنية الواعدة في الإمارات. وشهد افتتاح المعرض الفني مجموعة من الفنانين والمهتمين في مجال الفنون، بحضور ياسر القرقاوي مدير إدارة الفعاليات الثقافية في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. ومن جهتها، اعتبرت بهراڤي ميستري أن دولة الإمارات بشكل عام، تعكس مجتمعاً متعدد الثقافات، ومنفتحاً على مختلف أشكال الفنون، وما سعوا لإنجازه في معرض «آرت فييستا» الفني، هو إحداث حوار متناغم بين أوساط فنية مختلفة.. وأوضحت بهراڤي ميستري، أن عملها الأول مع الفنان أحمد الفلاسي يتبنى منهجية الثقافة الفنية التي ستتركز عليها الأنشطة الثقافية القادمة، أبرزها معرض فني في مجال الرسوم لفنانين إماراتيين في 17 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مشاركة لـ «Alfalasi.Artz» في «India Art Festival».

للبحث حول أوجه الفن ومناقشة عشوائيات «التجريد»، التي بدأت تتفشى في الحراك الثقافي المحلي دون دراسة لأساسيات الفن الفعلية، تولد الدافع الأساسي للفنان أحمد الفلاسي، للتحرك لإنشاء مبادرة مجتمعية. وقال الفلاسي: «ما يحدث فعلياً أن بعض الفنانين الشباب غير المعروفين يهتمون أحياناً بالمقدار المادي، وهو ما يعرقل مسألة ظهورهم، وما نسعى إليه في «Alfalasi.Artz»، هو الوصول بهم للوعي بأهمية تشكيل البيئة الفنية، كمحور رئيسي لتحريك عجلة التنامي وتطوير الفنون وأسواقها في المنطقة المحلية».