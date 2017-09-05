«العين للكتاب» مبادرة تعزز النشر الإماراتي

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الدورة التاسعة من «معرض العين للكتاب» 2017 في الفترة من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز العين للمؤتمرات.

يقدم المعرض في أيامه التسعة آخر الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والشعر والتاريخ ومجموعة متنوعة من الكتب الأكاديمية والتربوية، ملبية كل احتياجات القارئ، ومحتفياً بباقة مختارة من الكتب والمؤلفين الإماراتيين، من خلال برنامج ثقافي غني يسلط الضوء على التجربة الغنية لهؤلاء المبدعين، مع استعراض خلاصة نتاجهم الفكري والثقافي.

ويفتتح «معرض العين للكتاب» أبوابه لاستقبال الزوار يومياً وعلى فترتين، الأولى من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والمهتمين من جميع فئات المجتمع، ليتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «يعد معرض العين للكتاب منصة ثقافية بامتياز للتواصل مع كتاب وأدباء وشباب مدينة العين في مبادرة هادفة إلى تعزيز النشر الإماراتي والاحتفاء بمنجز الفكر الإماراتي من خلال الندوات والجلسات الثقافية التي يشهدها المعرض، كما بات هذا المعرض بمثابة فرصة تشجيعية تحفيزية تساهم في تشجيع الكتاب الجدد على النشر من خلال التواصل المباشر معهم والاطلاع على منجزهم، وباستطاعتنا القول إنّ دولة الإمارات استطاعت أنّ تحقق في مجال النشر خلال أعوام قليلة ما حققته دولٌ أخرى خلال عقود، وهذا يعود إلى الحراك الثقافي والإبداعي الحي في الدولة بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة عبر المؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والبحثية الكثيرة».