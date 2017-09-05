أمناء «جائزة محمد بن راشد للغة العربية» يناقش خطط العمل

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية اجتماعه الأول لمناقشة خطط العمل الخاصة بالجائزة، وتشكيل اللجان الفنية، بالإضافة إلى تنسيق أجندة الجائزة، والخطة الزمنية لتسلم الطلبات، وأيضاً التقييم النهائي والإعلان عن النتائج.
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وسيتم حسب خطط العمل خلال الفترة القادمة تطوير عدد من المبادرات والحملات لتعزيز الوعي بالجائزة وفروعها، والتي تهدف إلى تكريم المبادرات المتميزة والإسهامات الاستثنائية لدعم اللغة العربية في مجالات التعليم والإعلام والتعريب والتكنولوجيا وحفظ ونشر التراث اللغوي العربي.
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وتحت فرع التراث اللغوي العربي، فقد خصصت فئة لتكريم أفضل المبادرات التي تسهم في الحفاظ على التراث العربي اللغوي من خلال جمعه ونشره، وجعله متاحاً وميسراِ للوصول إليه من قبل العلماء والمختصين، وذلك من خلال «المخطوطات والمكتبات العربية ودور النشر».
وحظي التعليم بنصيب وافر من فئات الجائزة ليشمل التعليم العالي والتعليم العام «المدرسي»، حيث تكرم أفضل المبادرات والمشروعات والبرامج التي تصممها وتنفذها مؤسسات التعليم العالي لتشجيع استعمال اللغة العربية في الكليات أو الجامعات.. بجانب تكريم أفضل المبادرات التي تساعد على تعليم اللغة العربية من حيث المناهج أو طرائق التدريس، إضافة إلى الاحتفاء بالمراكز والبرامج المتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، علاوة على تخصيص فئة للمبادرات التي تشجع على القراءة باللغة العربية ونشر الوعي بأهميتها وتيسير وصول الكتب إلى أيدي القراء.