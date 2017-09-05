الأكراد والمساعدات الأميركية

بول مكليري*

من المقرر أن تتوقف وزارة الدفاع الأميركية في شهر سبتمبر الجاري عن تقديم تمويل بقيمة 22 مليون دولار، لدفع رواتب مقاتلي البشمركة الأكراد في شمال العراق، ما سيفاقم الأزمة المالية فيما تجهد حكومة أربيل لمواجهة ديونها المقدرة بمليارات الدولارات.ولا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك، حيث إن البرنامج الذي وضع لعام واحد سينتهي بالتزامن مع تخطيط حكومة الإقليم لإجراء استفتاء على الانفصال عن العراق، وهو تصويت تعارضه الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين الآخرين في المنطقة.ومن ناحية أخرى، تنتظر حكومة أربيل أن تطلع على وضع حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار تعهد البنتاجون بتقديمها في أبريل، ومن شأنها توفير المعدات لاثنين من ألوية مشاة البشمركة وكتيبتين من المدفعية. وقد ذكر مسؤولون أكراد لدورية «فورين بوليسي» أنهم غير متأكدين من موعد وصول المعدات.

ولم تتمكن وزارة الدفاع الأميركية من الرد فوراً وتقديم معلومات حديثة عن وضع الاتفاق. بيد أن معظم العقود الخاصة بالمعدات العسكرية الأميركية تستغرق عادة شهوراً من الإجراءات في الكونجرس وفي قطاعات صناعة الدفاع الأميركية، ما يخلق فجوة زمنية بين موافقة وزارة الخارجية وتسليم المعدات.ولكن المسؤولين الأكراد يشعرون بالقلق إزاء الطريقة التي تعاملت بها بغداد مع شحنات الأسلحة الأخرى الموعودة.

وقد ذكرت «بيان سامي عبدالرحمن»، ممثلة حكومة إقليم كردستان في الولايات المتحدة، أن «بغداد ستفقد عمداً تلك الورقة، أو أنها ستعلق في الإجراءات البيروقراطية. وحتى اليوم، هناك معدات كانت كندا تريد إرسالها قبل عدة أشهر، ولم تصل إلينا حتى الآن. والسؤال: لماذا؟».ولطالما اشتكى مسؤولو الحكومة الكردية من أن المساعدات العسكرية التي وعدت واشنطن بتقديمها قد تم احتجازها من قبل بغداد، التي كانت تعتمد على مساعدة البشمركة لهزيمة تنظيم «داعش»، لكنها تخشى من السماح للأكراد بأن يزدادوا قوة. وذكر مسؤول عسكري أميركي لدورية «فورين بوليسي» أن تزامن انتهاء اتفاق سنوي لدفع رواتب قوات البشمركة المشاركة في استعادة الموصل وتوقيت إجراء الاستفتاء كان من قبيل الصدفة.

ولا تزال المعركة مستمرة ضد «داعش»، وقوات البشمركة جزء مهم من هذه المعركة. وحالياً، تنتشر القوات الكردية شمال مدينة تلعفر لمنع مقاتلي «داعش» الذين يحاولون الفرار فيما تدفعهم القوات الحكومية إلى الخارج لتطهير جيوب دعم التنظيم. وبعد قتال حاد استمر ثمانية أيام، قالت بغداد يوم الاثنين إن مدينة تلعفر قد تم تطهيرها من مقاتلي «داعش»، ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الكولونيل «روبرت مانينج»، قال إن جيوب التمرد تواصل القتال خارج المدينة.

وبينما يريد الأميركيون من القادة الأكراد تأخير التصويت حتى بعد انتهاء القتال في شمال العراق، لا ترى سلطات الإقليم في أربيل قيمة لتأجيل الاستفتاء.

وقالت بيان عبدالرحمن «عندما نسأل واشنطن عن الوقت المناسب، لا نجد جواباً». وأضافت «إن البشمركة ملتزمون بمواصلة القتال ضد داعش. إننا لا نخطط لشن حرب من أجل الاستقلال، نحن نخطط لإجراء حوار». وإلى جانب التدريب وإمداد البشمركة، للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» في العراق أيضاً مركز عمليات رئيسي في أربيل، ويستخدم مطار المدينة كمركز رئيسي لشن غارات العمليات الخاصة في العراق وسوريا ولتنقل الإمدادات والقوات. وقد استولت القوات الأميركية على الصالة القديمة في المطار وأقامت بالتعاون مع مقاولين مساكن للمعيشة ومرافق أخرى في الموقع، حيث تقوم المروحيات العسكرية الأميركية وطائرات أخرى بجلب القوات والإمدادات إلى الداخل والخارج.

ويقوم فريق من الضباط العسكريين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا حالياً بإجراء مراجعة لقوات البشمركة، وقوامها 200 ألف مقاتل، بناء على طلب أربيل. ويتوقع الفريق تقديم خطة في وقت ما من هذا العام لإصلاح وإعادة تنظيم هذه القوات الكردية لتحويلها من قوة ميليشيات إلى جيش مهني.

*صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»