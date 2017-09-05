الرياضة من أجل السلام

لين كوكس*

قبل ثلاثين عاماً، سبحت في المنطقة الواقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عبر مضيق بيرنج. كانت المياه باردة للغاية، ولم أكن أرتدي سوى ملابس السباحة والنظارات الواقية. ولم يصدق سوى قلة من الناس أن أحداً بإمكانه البقاء على قيد الحياة أكثر من ساعتين في مياه بتلك البرودة. والأصعب كان يتمثل في جعل السوفييت يسمحون بالسباحة من جهتهم. بيد أن رحلتي كانت تتويجاً لجهود استمرت 11 عاماً لجعل الرياضة سبيلاً لفتح قنوات التواصل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ولأنني نشأت أثناء الحرب الباردة، كنت أخشى أن يؤدي التوتر وسوء التفاهم بين شعبي الدولتين إلى التدمير الذاتي المتبادل. وأصغر زلة بين القوتين العظمتين كان من الممكن أن تتطور إلى حرب عالمية.وعندما كنت في سن المراهقة، قمت بالسباحة في قناة كتالينا في كاليفورنيا والقناة الإنجليزية، بجانب عدد من المعابر الأخرى. وعندما اقترح والدي السباحة في ذلك الوقت في مضيق بيرنج الذي يفصل قارة آسيا عن قارة أميركا الشمالية، كان الأمر يبدو مستحيلاً. لكن في الوقت المناسب أدركت أنني إذا نجحت، فقد يساعد ذلك على تغيير الطريقة التي ينظر بها السوفييت والأميركيون إلى بعضهم بعضاً. ولم يكن يفصل بين جزر ديوميد الصغرى الأميركية في ألاسكا، وجزر ديوميد الكبرى في الاتحاد السوفييتي سوى ميلين ونصف ميل فقط في المضيق. وكنت أستطيع أن أوضح للطرفين مدى قربنا من بعضنا بعضاً في الواقع.وكان من الصعب الحصول على الدعم الذي أحتاج إليه. وكانت هناك أسئلة عديدة: كيف يمكن لإنجاز يحققه رياضي أن يفتح حدوداً وفرصاً لإقامة صلات بين الناس؟ وقد أجريت اتصالات مع وزارة الخارجية الأميركية، وعدد من الساسة والعلماء. وكان معظمهم لا يصدق أنني سأنجح. كما كتبت لعدد من الزعماء السوفييت، مثل «ليونيد بريجنيف» و«يوري أندروبوف»، ثم «كونستانتين تشيرنينكو»، لكني لم أتلق أي رد. غير أنني ثابرت، وفي النهاية، وقبل يومين من اعتزامي السباحة، أعطاني الرئيس ميخائيل جورباتشوف الإذن.قفزت في المياه شبه الثلجية قبالة جزر ديوميد الصغرى في 7 أغسطس 1987، وكنت حينئذ أبلغ من العمر 30 عاماً ومتحمسة جداً. لكني أيضاً كنت خائفة. وحتى أثناء التمرين، لم يسبق لي السباحة في مياه بهذه البرودة. وكان هناك احتمال لأن تنخفض درجة حرارة جسمي وأفشل في إكمال العبور أو أموت. وكان معي أطباء في زورق الدعم يراقبونني، لكني مع ذلك كنت أخوض تجربة لم يسبق أن قمت بها من قبل.ومع الدعم الملاحي من مواطني ألاسكا المقيمين في جزيرة ديوميد الصغرى الذين كانوا يستقلون قوارب الإسكيمو، جنباً إلى جنب مع فريقي ووسائل الإعلام، واصلت السباحة، عازمةً على تحقيق النجاح. وتحولت يداي إلى اللون الرمادي في الماء المثلج، وشعرت بأن ذراعي وساقي صارا كالألواح. وبينما كنا نقترب من الحدود، كان يحدونا الأمل في أن تستقبلنا المراكب الشراعية السوفييتية الصغيرة، لكن الضباب كان سميكاً للغاية. وعندما أصبحت على بعد مئة متر فقط من جزر ديوميد الكبرى، ظهر القارب السوفييتي من بين الضباب، وتم الاتصال وقام القارب بتوجيهنا نحو الشاطئ. وكان ذلك في 8 أغسطس عندما خرجت من المياه! لقد عبرت الحدود أو بالأحرى خط التاريخ الدولي. وكان ذلك بداية لحقبة جديدة.وهناك رحب بي حاكم سيبيريا، ورئيس المخابرات السوفييتية «كي جي بي» لسيبيريا وعدد من الرياضيين الأولمبيين السوفييت و50 فرداً من كبار الشخصيات من جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي. وبعد فترة ليست بالطويلة، شرب الرئيسان رونالد ريجان وجورباتشوف نخب هذه السباحة عند التوقيع على معاهدة الصواريخ متوسطة المدى. وقال جورباتشوف إنني قد أثبت «مدى قرب شعوبنا من بعضها بعضاً».

لقد بعثت، قبل ثلاثين عاماً، برسالة من خلال الغوص إلى المجهول: إن كل شيء ممكن في سلام السلام والتقارب والتعاون.

*سبّاحة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»