كندا مع اللاجئين الهايتيين

جيه. جيه. مكالوغ*

لا يسع السياسيين الكنديين عادة قول «لا» في قضايا الهجرة. والحكومة المحافظة السابقة وصلت بهذا التوجه إلى أعلى درجة خلال الأعوام الخمسين الماضية. وتسعى الإدارة التقدمية للرئيس جوستين ترودو إلى تجاوز تركة المحافظين. وفي يناير الماضي، وبعد إلغاء حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، عزز رئيس الوزراء الكندي خطابه عن الهجرة ليبلغ به قمماً أخرى من الكرم المطلق. وكتب ترودو في تغريدة على تويتر «إلى من يفرون من الاضطهاد والإرهاب والحرب. الكنديون سيرحبون بكم بصرف النظر عن عقائدكم». لكن موقف ترودو المتقبل للجميع جعله غير مؤهل للتعامل مع واقع نظام الهجرة القائم على القوانين. والمصلحة الوطنية تتطلب زعيماً قادراً على قول «لا» من حين لآخر.وهناك نحو سبعة آلاف مهاجر جاؤوا من الولايات المتحدة غالبيتهم العظمى ينحدرون من هايتي عبروا حدود كيبيك هذا الصيف. وأكثرهم عبر بشكل غير قانوني، ليقعوا قيد الاعتقال على أيدي سلطات الهجرة بمجرد تواجدهم على الأراضي الكندية، لتبدأ عملية بيروقراطية ما كانت لتبدأ لو أنهم حاولوا الدخول بشكل قانوني. لأن القانون الكندي لا يعترف بطلبات اللجوء المقدمة من أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة. ولكن تدفق اللاجئين يفوق قدرة البنية التحتية الكندية على التعامل مع اللاجئين. فهناك مئات المهاجرين يقيمون حالياً في الأستاد الأولمبي القديم في مونتريال ويقيم الجيش قرية من الخيام.ورغم أن معظم الهايتيين تم وصفهم بأنهم «فارون من ترامب»، فإن ما حركهم فيما يبدو هو الرغبة في تفادي القوانين الأميركية التي لا يريدون الامتثال لها. وكثير منهم كانوا يقيمون في الولايات المتحدة بموجب إعفاء يعود إلى عهد أوباما بعد زلزال هايتي المدمر لعام 2010. لكن بعده بسبع سنوات فإن هايتي حققت تقدماً ملموساً في إعادة البناء وتقلص عدد المشردين.

لذا أزالت حكومة المحافظين السابقة الهايتيين من قائمة «عدم الترحيل» في العام 2014، وهو ما أيده ترودو العام الماضي، ولهذا السبب أيضاً تعتزم إدارة ترامب اتباع النهج ذاته وقد تلغي «وضعية الحماية المؤقتة» للهايتين العام المقبل. وبموجب القوانين الأميركية والكندية وصل كثير من الهايتيين ببساطة إلى نهاية فترة سماح كانوا يعلمون دائماً أنها مؤقتة. لكن من حيث الممارسة، فنظام مقاضاة اللاجئين في كندا شديد البطء ومثقل بالأعباء، وقد يصل إلى مجرد التهديدات المفرغة من معناها وليس إلى قرار حاسم. وبعض العراقيل كامنة في النظام مثل فرص الاستئناف الكبيرة وبعضها نتيجة القرارات السياسية مثل قرار إدارة ترودو الصائب في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين. وقد صدر تقرير حكومي في الآونة الأخيرة يشير إلى أن متوسط فترة الانتظار قد تصل 11 سنة بحلول العام 2021. وبالنسبة لمن وصلوا إلى الأراضي الكندية، فإن وضع الانتظار هذا قد يكون مريحاً إلى حد كبير مع الأخذ في الاعتبار تعزيز إدارة ترودو الإنفاق على التغطية الصحية لطالبي اللجوء الذين لم يُنظر في طلباتهم ،إضافة إلى مدفوعات الإعانة التي ستقدمها حكومة مقاطعة كيبيك قريباً.وقدمت ميشيلا ريميبل من حزب المحافظين التي تنتقد منذ فترة طويلة بشدة شؤون اللاجئين بعض النصائح لترودو بشأن كيفية معالجة الأوضاع على الحدود. من هذه النصائح أن «كندا لا تريد دخول الناس إليها بشكل غير قانوني». ولا يوجد ما يدل على أن اتباع نصيحتها سيكون ضاراً سياسياً. فقد أظهرت استطلاعات الرأي مؤخراً مواقف سلبية شديدة ممن دخلوا البلاد بشكل غير نظامي. لكن الوضع القائم، رغم أنه يمثل إشكالية، يساعد في تحقيق واحد من أكثر الأهداف الأيديولوجية التي أعلنها ترودو، وهي استقبال عدد أشخاص أكبر في كندا وخلق مجتمع أكثر تنوعاً.

*محلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»