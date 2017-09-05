مـال الهـوى.. بالمـال!

محمد أبوكريشة*

سأل سائل عن أسباب أزمة قطر.. فتوقع أن أدخل معه منطقة التنظير السياسي، والتحليل الفضائي، لكنني فاجأته بكلمة واحدة.. وهي الكذب.. قال: هذا اختزال واختصار مخل وخروج على النص.. قلت: هذا بيت القصيد، ومربط الفرس في كل أزمات، وكوارث ومصائب هذه الأمة.. الكذب هو لب النفاق.. وكل خصال النفاق أساسها الكذب.. فالكذاب يخلف الوعد، ويغدر بالعهد، ويخون الأمانة، ويفجر في الخصومة.. فتش عن الكذب تجده وراء كل مصيبة عربية.. فالأسر تنهار لأنها قامت على الكذب فيما يسمونه الحب.. والدول تنهار بالكذب.. السلطة الحاكمة تكذب.. والمعارضة تكذب، والشعب يكذب.. ونحن العرب نكذب كما نتنفس.. نكذب حتى نصدق أنفسنا، وتأخذنا العزة بالإثم.. والذين يعبدون الله على حرف.. تعني في رأيي أنهم يعبدون الله كذباً.. نكذب في السياسة ونكذب في الدين ونكذب فيما نسميه الثورة ونكذب حتى في كرة القدم والفن، ونجعل الله عرضة لأيماننا الكاذبة على رأي المثل العامي المصري الشهير: «قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج».

وقلت للسائل: هناك حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.. والفجور هنا يعني فجور الخصومة.. المضي فيها إلى أبعد مدى، وانظر إلى أزمات وكوارث الأمة من غربها إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها وسوف تتأكد بنفسك أن الكذب هو مفتاح الانهيار ومفتاح الخريف العربي.

و«الإخوان» جماعة نشر الكذب في ربوع هذه الأمة.. وهم وراء كل كارثة في أمتنا لأنهم يكذبون باسم الله.. والمشكلة ليست أبداً في الكذاب ولكن المشكلة فيمن يصدقه.. المشكلة أن الكذب جعل الدين فعلاً «أفيون» الشعوب.. والمشكلة أن الشعوب تحب من يكذب عليها باسم الله.. تحب الكلام وتقيم الناس بألسنتهم وأقلامهم.. لا بأفعالهم.. وإذا قلت للناس إن فلاناً يكذب يقولون لك: نحن لنا الظاهر والله أعلم بالسرائر.. وكلام فلان حلو ويدخل القلب.. وتقول لهم بلا جدوى: إن الكذاب أعذب كلاماً وأفصح لساناً في أيام العرب السوداء هذه.. فيقولون لك: هات دليلك على أنه كذاب.. فتقول لهم: هاتوا أنتم دليلكم على أنه صادق.. فيقولون: دليلنا كلامه المرتب والمنمق والمقنع.. ويصل النقاش إلى طريق مسدود.

والمشكلة الأخرى أن الكذب لا يصنع الأزمات فقط، بل هو أيضاً يطيلها ويبقيها بلا حل.. وستبقى أزمة قطر بلا حل لأن قطر تكذب وتتحرى الكذب وتفجر في الخصومة على طريقة ومنهج «الإخوان» وإيران.. وقطر لا تكذب فقط، بل هي أيضاً تشتري من يصدقها بأموالها في الشرق والغرب.. ولا أحد في العالم يمكنه أن يكذب الأغنياء ولو كذبوا.. ولا أحد في العالم يمكنه أن يصدق الفقراء ولو صدقوا.. والمبدأ السائد: كذب الفقراء ولو صدقوا.. وصدق الأغنياء ولو كذبوا.

إذا قالت مصر مثلاً إن قطر كانت تدفع ثلاثين مليون دولار شهرياً للجناح العسكري الإخواني، وإن يوسف القرضاوي كان الوسيط بين الحكومة القطرية و«إخوان» مصر، فإن ذلك قد لا يجد صدى كبيراً في الغرب ولا حتى في الداخل المصري، لأن مصر لا تستطيع أن تدفع لمن يصدق صدقها.. وإذا قالت قطر إنها تتعرض للحصار وإن دول «المقاطعة» تخالف القانون الدولي، ولم تقدم وثيقة واحدة تثبت ادعاءاتها، وإن دول «المقاطعة» هي التي أفشلت الوساطة الكويتية.. فإنها ستجد من يصدقها في الشرق والغرب والداخل القطري لأنها تملك ثمن كذبها.. وتملك حشد من يصدقها بفلوسها.

وعندما ذهب وزير الخارجية الروسي إلى الدوحة فوجئنا بأنه خرج منها بوجه غير الذي دخلها به.. فوجئنا بأنه يتحدث عن حصار وتدخل في شؤون قطر الداخلية.. فوجئنا بأنه دخل وسيطاً وخرج طرفاً في الأزمة.

من المؤكد أن المسألة الاقتصادية هزمت المسألة السياسية.. وعندما يحل وزير الخارجية القطري ضيفاً على أي دولة أوروبية لابد أن تشمل زيارته توقيع اتفاقيات تجارية وضخ استثمارات قطرية في شرايين الاقتصاد الأوروبي أو الروسي أو الأميركي.. قطر تملك دفع ثمن أكاذيبها ودول المقاطعة تراهن على المبادئ والأخلاق وإقناع العالم بالأدلة والوثائق الدامغة.. لكن المال يربح.. والسياسة في هذا العالم أصبحت أكبر مجال لغسل الأموال القذرة.. بالمال تشتري الأقلام والألسنة والإعلام وأكبر الساسة والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة نفسها.. فالرهان على الصدق في هذا العالم التعيس، رهان خاسر، والرهان على الكذب هو الرابح.. وإذا كانت حبال الكذب قصيرة، فإن الفلوس تطيلها.. الفلوس تؤدي إلى قتل الحقائق وغيبوبة الشعوب.. ولذلك لم تعد هناك حقيقة واحدة في هذا العالم الذي يحارب الإرهاب في الدول الفقيرة، ويدعمه ويتفاوض معه ويلتمس له الأعذار في الدول الغنية التي تموله وتدعمه.

أما دونالد ترامب الذي تعامل مع الأمور بشفافية وصدق ووطنية في حملته الانتخابية وفي بداية حكمه، فإنه الآن محاصر من قبل اللوبي الإخواني الماسوني القطري الإيراني التركي، ولم يعد لديه قرار وسيطاح به قريباً، خصوصاً بعد إجباره على خفض التمثيل الدبلوماسي مع روسيا.. وافتعال أزمة طاحنة بين واشنطن وموسكو.. جعلت موسكو تغير موقفها من الأزمة القطرية مئة وثمانين درجة وربما تستنجد باللوبي الماسوني الأميركي للاحتفاظ بعلاقاتها مع واشنطن، وستكون بحاجة ماسة إلى الاستثمارات القطرية والتحالف مع إيران وإسرائيل.. وأكاد أشم رائحة كريهة تنبعث من فلوس قطر، وهي أن الضغوط الدولية تتحول شيئاً فشيئاً إلى دول «المقاطعة» وتبتعد شيئاً فشيئاً عن قطر.. أشم رائحة تصاعد نغمة التماس الأعذار لقطر وتوجيه اللوم المبطن إلى دول المقاطعة.. أشم رائحة خروج ترامب من الملعب مصاباً بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي لن يكمل المباراة ولن يكمل الموسم كله.. أشم رائحة خيارات محدودة.. وطرق مسدودة وألمح الهوى قد مال بسطوة المال!

*كاتب صحفي