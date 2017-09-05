كوريا تحجز مقعداً في «روسيا 2018»

طهران (د ب أ)

حجز المنتخب السوري مقعده في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد التعادل 2/&rlm 2 أمام مضيفه الإيراني، في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشهدت الجولة أيضاً تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى المونديال رسميا، بعد تعادله أمام أوزبكستان سلبيا، كما خسر المنتخب القطري أمام نظيره الصيني 1/&rlm 2.

وعلى ملعب آزادي كان المنتخب السوري في حاجة للفوز على مضيفه الإيراني، وتعادل منافسيه أوزبكستان وكوريا الجنوبية ليتأهل رسميا للمونديال، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه وتعادل 2/&rlm 2 ليتأهل للعب في الدور الفاصل المؤهل للمونديال

وتقدم المنتخب السوري بهدف سجله تامر الحاج محمد في الدقيقة 13، مسجلا أول أهدافه الدولية، وتعادل المنتخب الإيراني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف سجله سردار أزمون.