علي بن الحسين يستقبل بعثتي الإمارات والعراق

عمَان (الاتحاد)

استقبل الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، في قصره بالعاصمة الأردنية عمَان، كلاً من مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، وذلك بمناسبة استضافة الاتحاد الأردني مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي ضمن الجولة الأخيرة لمباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال العالمي في روسيا 2018.

شهد اللقاء كل من، سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، خليفة عيسى الجرمن، أحمد المهبوبي، هشام الزرعوني، أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد.

وثمن مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، موقف الاتحاد الأردني بقبوله استضافة مباراة المنتخبين الشقيقين الإماراتي والعراقي على أرضية استاد عمّان الدولي، وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لسمو الأمير علي بن الحسين على استضافة المباراة، مقدراً له الجهود الطيبة في هذا الصدد.

وأكد الأمير علي بن الحسين أن وجود الأشقاء في عمَان هو ترسيخ للعلاقات الأخوية بين الاتحادات العربية.

وكان عبد الخالق مسعود قد أشاد بمواقف الاتحاد الإماراتي في دعم واستضافة المنتخبات العراقية في فترات كان يعاني فيها العراق ظروفاً قاسية وصعبة، موضحاً أن نقل المباراة إلى عمَان هو تأكيد واضح على متانة وقوة العلاقة بين الأشقاء.