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خسر بهدف في ختام التصفيات

«الأبيض» يودع حلم المونديال أمام «أسود الرافدين»
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017

 عمان(الاتحاد)

ودع منتخبنا الوطني حلم مونديال موسكو 2018، بخسارته أمام نظيره العراقي بهدف وحيد، في مباراة لم يظهر فيها منتخبنا بالمستوى المتوقع، على عكس الروح والأداء التي ظهر بهما المنتخب أمام نظيره السعودي الأسبوع الماضي، وسجل أيمن حسين هدف المنتخب العراقي الوحيد من رأسية في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

 وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخبنا الوطني في تصفيات المجموعة الثانية، عند 13 نقطة، في الترتيب الرابع، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب الخامس، وقبع المنتخب التايلاندي في الترتيب الأخير بنقطتين.

 ويبدو أن حالة الإحباط التي سيطرت على أداء المنتخب، كان سببها فوز المنتخب الأسترالي على نظيره التايلاندي بهدفين مقابل هدف، ما قتل أي طموحات لمنتخبنا في المنافسة على التأهل، بعدما كان المنتخب قد فرط في فرصة الفوز على تايلاند في بانكوك يونيو الماضي، واكتفى بالتعادل، ليفقد نقطتين ثمينتين كانتا كفيلتين بوضعه ضمن حسابات التأهل بالمجموعة.

 وهكذا انتهى حلم «جيل الأمل»، الذي نجح على مدار الـ8 سنوات الأخيرة، في رسم البسمة على وجوه الشارع الإماراتي كما حقق المزيد من الإنجازات القارية والإقليمية.

 وجاءت المباراة متوسطة المستوى بشكل عام من المنتخبين، وإن كانت الأفضلية للمنتخب العراقي الذي استطاع فرض أسلوبه على مجريات اللعب، فيما حاول منتخبنا القيام بعدة هجمات لكنها لم تشكل الخطورة اللازمة، كما كانت أبرز السلبيات في أداء منتخبنا، هو عدم الترابط بين الخطوط الثلاثة. ... المزيد
     
 

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