«الأبيض» يودع حلم المونديال أمام «أسود الرافدين»

عمان(الاتحاد)
ودع منتخبنا الوطني حلم مونديال موسكو 2018، بخسارته أمام نظيره العراقي بهدف وحيد، في مباراة لم يظهر فيها منتخبنا بالمستوى المتوقع، على عكس الروح والأداء التي ظهر بهما المنتخب أمام نظيره السعودي الأسبوع الماضي، وسجل أيمن حسين هدف المنتخب العراقي الوحيد من رأسية في الدقيقة 28 من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخبنا الوطني في تصفيات المجموعة الثانية، عند 13 نقطة، في الترتيب الرابع، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب الخامس، وقبع المنتخب التايلاندي في الترتيب الأخير بنقطتين.
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وهكذا انتهى حلم «جيل الأمل»، الذي نجح على مدار الـ8 سنوات الأخيرة، في رسم البسمة على وجوه الشارع الإماراتي كما حقق المزيد من الإنجازات القارية والإقليمية.
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