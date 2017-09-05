صفية الصايغ.. أول إماراتية في طواف دولي

عماد النمر (الشارقة)







تكتب اليوم صفية الصايغ لاعبة منتخب إناث الدراجات التاريخ بمشاركتها في طواف أيرلندا الدولي، الذي تبلغ مسافته 400 كم في 6 مراحل، حيث باتت أول لاعبة إماراتية تشارك في طواف دولي، ما يؤكد تطور مستوى فتيات الإمارات، بفضل التدريبات اليومية بقيادة المدربة سناء المرداسي التي نجحت في الارتقاء بمستوى اللاعبات، وإحداث طفرة في منتخب الإناث، عبر المشاركات المتعددة في البطولات والسباقات، وإحراز نتائج متميزة من بينها ذهبية الخليج وبرونزية البطولة الآسيوية، وهي إنجازات تحققت لأول مرة.



وتعتبر صفية من اللاعبات الصاعدات اللاتي ينتظرهن مستقبل واعد، ونتائجها الأخيرة تؤكد ذلك لاسيما النتيجة الأخيرة في سباق ند الشبا، حيث أحرزت المركز السادس رغم شدة المنافسة ومشاركة نخبة من اللاعبات من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، استقبل أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، مارتن جابيز المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، بحضور عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد.



ورحب الشعفار بضيف الإمارات واطلعه على خطط وبرامج اتحاد الدراجات وعلى الجهود المبذولة للارتقاء برياضة الدراجات ، وزيادة قاعدة الممارسين لها ،إضافة إلى الجهود الخاصة بتطوير المنتخبات الوطنية، بما يتوافق مع تطلعات الاتحاد الدولي ودعمه المنتخبات الوطنية.

وأكد الشعفار على التطور الواضح الذي تشهده الدراجة الآسيوية وجهوده للارتقاء باللعبة في القارة الصفراء.