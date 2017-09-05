روبليف «الصغير» يروض جوفين

نيويورك (رويترز)

روض الروسي الصاعد اندريه روبليف منافسه البلجيكي ديفيد جوفين المصنف التاسع، وفاز عليه 7-5 و7-6 و6-3، ليصبح أصغر لاعب يبلغ دور الثمانية في أميركا المفتوحة للتنس منذ إندي روديك في 2001. ورغم أن روبليف فقد أعصابه مرتين، فإنه قدم عرضاً ناضجاً ليضرب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً موعداً مع رفائيل نادال المصنف الأول عالمياً في دور الثمانية.

وبينما كان اللاعب الكندي الواعد دينيس شابوفالوف البالغ من العمر 18 عاماً، فتى الجماهير المدلل في أميركا المفتوحة هذا العام قبل خروجه أمس الأول، قدم روبليف عرضاً قوياً ليواصل مسيرته الرائعة.

وفي أول مواجهة له مع جوفين كسر روبليف إرسال منافسه في المجموعة الأولى المتكافئة والنتيجة 6-5.

ورد جوفين الذي عانى مؤخراً بسبب إصابة في الركبة بكسر إرسال اللاعب الروسي مرتين في طريقه للتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية، ليبدأ روبليف في الصياح وتأنيب نفسه.

وبدا أن هذا الأمر دق جرس الإنذار للاعب الصاعد ليفوز بالأشواط الأربعة التالية، ويدفع المجموعة لشوط فاصل فاز به بفضل ضرباته الأمامية. وبعدها حسم روبليف اللقاء عندما كسر إرسال جوفين في بداية المجموعة الثالثة ليحجز مكاناً في دور الثمانية.

من ناحية أخرى اقترب النجم السويسري روجيه فيدرر خطوة أخرى نحو اللقاء الأول المحتمل بالبطولة، أمام غريمه الإسباني رافاييل نادال، حيث صعد فيدرر إلى دور الثمانية، بعدما تغلب على الألماني فيليب كولشرايبر 6/&rlm&rlm&rlm 4 و6/&rlm&rlm&rlm 2 و7/&rlm&rlm&rlm 5، ليضيف فيدرر الانتصار رقم 82 له في سجل مشاركاته بأميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، كما رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 39 مقابل 3 هزائم، حيث توج النجم السويسري بخمسة ألقاب حتى الآن.

وقال فيدرر الذي حقق الفوز بعد ساعات قليلة من تأهل نادال لدور الثمانية بالفوز على الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف: حافظت على إرسالي جيداً، وهذا ساعدني كثيراً.

وبعد البداية الصعبة التي واجهها فيدرر في البطولة، حيث حسم كل من مباراتيه الأوليين خلال 5 مجموعات، حقق فيدرر الانتصار في مباراتيه بالدورين الثالث والرابع بمجموعات متتالية.