مبابي الأسوأ.. و صلاح الأفضل !

لندن (د ب أ)

أظهرت دراسة أجراها مرصد «سي أي إي أس» لكرة القدم، أن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان هي الصفقة «الأسوأ قيمة» في سوق الانتقالات الصيفية، بينما صفقة انتقال المصري محمد صلاح إلى ليفربول هي الصفقة الأفضل.

وأصدر المرصد تحليلاً للصفقات التي أبرمت في فترة الانتقالات الصيفية، والتي أظهرت أن سان جيرمان سجل الصفقة «الأسوأ قيمة» في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بتعاقده مع مبابي من صفوف موناكو على سبيل الإعارة، تمهيداً لانتقاله بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو.

وأشارت الدراسة إلى أن القيمة السوقية لصفقة مبابي «18 عاماً» تبلغ 6. 92 مليون يورو فقط، ما يعني أن سان جيرمان دفع 4. 87 مليون يورو إضافية دون مبرر للتعاقد مع اللاعب الشاب.

ووفقاً للمرصد، فإن ليفربول أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بتعاقده مع صلاح من صفوف روما، مقابل أقل من 50 مليون يورو، في الوقت الذي تبلغ القيمة السوقية للاعب 4. 69 مليون يورو.

وأظهرت الدراسة أن الفرنسي عثمان ديمبلي المنتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 147 مليون يورو، قيمته السوقية 8. 95 مليون يورو وبالتالي دفع النادي الكتالوني 2. 51 مليون يورو إضافية دون داع.