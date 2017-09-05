روضة.. ملكة الشطرنج

رضا سليم (الاتحاد)

روضة السركال طفلة إماراتية خطفت الأضواء في مدينة ساو باولو البرازيلية بعدما فازت ببطولة العالم للشطرنج تحت 8 سنوات، ورغم أنها اعتادت على الصعود لمنصات التتويج إلا أن لقب بطولة العالم كان هدفها.

روضة «قطار الشطرنج السريع».. قصة لاعبة خرجت من عائلة هي البطل الحقيقي، فهي الابنة الأخيرة «آخر العنقود» في عائلة عيسى السركال التي تضم 5 بنات وولدين، ودائماً ما تتحرك معها والدتها أمامة درويش منذ عام 2014، فيما تتحمل بقية الأسرة غياب الأم لفترات طويلة في بطولات ومعسكرات مع ابنتها.

نعم.. أسرة السركال ضربت أروع الأمثال في صناعة الأبطال، لأنها صنعت بطلة ماركة عالمية، ولعل غياب الأم لأكثر من شهرين في معسكرات وبطولات مع ابنتها، وعدم تجمع الأسرة في آخر عيدين بسبب روضة، حيث تلعب الأم هناك أكثر من دور، خاصة أنها تجهزها في الجوانب كافة قبل المباريات وأيضاً بعدها.

وعاشت العائلة لحظات صعبة في كل مباراة تلعبها، خاصة المباراة الأخيرة إلا أن روضة ردت الدين، ونجحت في إسعادهم بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم.