كأس الإمارات يدشن نشاط السباحة

دبي (الاتحاد)

ينطلق موسم السباحة ببطولة كأس الإمارات 23 سبتمبر بمجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، وتقام البطولة للمراحل السنية تحت 12 سنة، تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، و17 سنة فما فوق. وتبدأ منافسات الفترة الصباحية في التاسعة والنصف وتقام خلالها 7 مسابقات فردية للفئات العمرية المختلفة، فيما تقام منافسات الفترة المسائية في الرابعة والنصف، وتضم 6 مسابقات فردية وسباقاً واحداً للتتابع للفرق.

وتقرر متابعة أداء اللاعبين خلال المشاركة في البطولة لتقييم مستواهم الفني بعد عودتهم للتدريبات بداية سبتمبر الجاري، وشارك سباحو المنتخب في معسكر إعداد داخلي بدبي لمدة 9 أسابيع، وسيتم انتقاء أفضل العناصر لضمها إلى صفوف المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولة العربية للفئات العمرية بمصر نوفمبر المقبل.