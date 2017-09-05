بورتيوس يتقدم 44 مركزاً

براغ (الاتحاد)

اقترب الجنوب أفريقي هايدن بورتيوس من ضمان مقعد له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، خاتمة الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي)، بعدما توج بثاني ألقابه في الجولة بحصده لقب الماسترز في التشيك.

وتقدم بورتيوس 44 مركزا على لائحة ترتيب السباق إلى دبي، بعدما تقدم من المركز 105 إلى 61، حيث أنهى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، بطولة التشيك بفارق ضربتين عن الإنجليزي لي سلاتيري، بعد يوم نهائي مثير في منتجع اباتروس، ليحصد 166,660 نقطة عزز بها رصيده إلى 425,551 نقطة، وضعته على أعتاب التأهل إلى جولة موانئ دبي العالمية التي تحتضنها عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل.

دخل بورتيوس إلى الدور النهائي في البطولة متأخراً بضربتين عن المتصدر سلاتيري، ولكنه استطاع اللحاق بالإنجليزي والتقدم عليه بعد إحرازه «بيردي» في أول حفرتين له، ثم أحرز ابن جوهانسبرج ست ضربات «بيردي» خلال جولته النهائية ليحصل على 69 ضربة ليسجل 13 تحت المعدل، ويتغلب على سلاتيري.

وحقق سلاتيري المركز الثاني ليكسب 111,110 نقطة ليقفز من المركز 107 إلى المركز 74 في ترتيب السباق إلى دبي، ليرفع مجموعه إلى 425,551 نقطة، وبات أيضا على بعد خطوات من تأمين مكانه في البطولة الختامية. وحصل الإنجليزي توم لويس والسويدي بونتوس ويديجرن على 56,300 نقطة، بعدما حققا المركز الثالث، ليتحسن وضعهما في محاولة التأهل إلى البطولة الختامية، بعدما تقدم لويس إلى المركز 130 في حين ويدجرن إلى المركز 156.

وحسن الإنجليزي جيمس موريسون موقعه، حيث قفز من المركز 94 إلى المركز 87 بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة التشيك، وقطع مواطنه إدي بيبيريل خطوة كبيرة في ترتيب السباق إلى دبي بعد أن أنهى البطولة في المركز الخامس مكرر، ليحتل المركز 89 ،حيث حصل على 33,100 نقطة ليرفع رصيده إلى 313,578.

ومازال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في ترتيب السباق إلى دبي برصيد 3,690,659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني برصيد 2,741,107 نقطة، بينما يأتي الإسباني جون رام في المركز الثالث برصيد 2,680,971 نقطة.