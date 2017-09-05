التميمي يحتفظ بمنصب أمين صندوق «دولي الجودو»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)







احتفظ ناصر التميمي بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي جرت في العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم، كما احتفظ المجري ماريوس فايزر بمنصب الرئيس، لدورة جديدة مدتها 4 سنوات وهي الثالثة على التوالي، وتمثل إعادة انتخاب التميمي حتى 2019 تجديداً للثقة واستمراراً للنجاحات التي ظل يحققها اتحاد الجودو على البساط وإدارياً في السنوات الماضية.



وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، المجري ماريوس فايزر بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لدورة جديدة، كما هنأ مجلس الإدارة الجديد وناصر التميمي الذي حاز على ثقة اتحادات الجودو للدورة الثالثة على التوالي.

من جهة ثانية، تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي خطاباً الأسبوع الماضي من الاتحاد الدولي يفيد بأن وفد الاتحاد برئاسة الفرنسي روج جان لوك سكرتير عام الاتحاد، أجل زيارته إلى الدولة التي كان مقرراً لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إلى أكتوبر المقبل، وتهدف الزيارة للوقوف على استعدادات أبوظبي لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2017، التي تنطلق بعد 50 يوماً وتقام من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية للمرة التاسعة.

