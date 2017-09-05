«باديس داي» يتوج بـ «الجوهرة الثلاثية» لكأس زايد

مؤنس برهان (نيو جيرسي)

أكد الجواد «باديس داي» بقيادة الفارس كيلبر كوا وإشراف سكوت باول نجوميته بتحقيقه لقب الجولة الثانية عشرة لكأس زايد للخيول العربية وهي الجولة الثالثة والأخيرة لسباق الجوهرة الثلاثية لكأس زايد بأميركا التي أقيمت أمس الأول على مضمار «مون موث» بنيو جيرسي والذي تم إنشاؤه عام 1807.

وبتحقيقه اللقب توج الجواد «باديس داي» للعام الثالث على التوالي بطلا «للجوهرة الثلاثية» حيث سبق له الفوز بالجولتين الأولى والثانية اللتين أقيمتا هذا العام على مضماري سام هيوستن بتكساس، ولينستون الترابي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

كما توجت الفارسة السويدية ألريكا هولمكيوست بطلة للجولة الثامنة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لتنضم للفارسات والفرسان الذين تأهلوا للمشاركة في الجولة الختامية التي ستقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية 12 نوفمبر المقبل في حفل ختام النسخة التاسعة للمهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليون، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح)، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وكان المهرجان قد سبق وحقق إنجازا فريدا باختياره عضوا في جمعية الخيول العربية الأصيلة في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، ليكون بذلك الوحيد الذي ينال ذلك الشرف من خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويمثل المهرجان في الجمعية لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار».