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«الطائرة» يجتمع مع «الشارقة الرياضي» لإعادة فرق «الإمارة الباسمة»

المطوع: 8 أندية بالدوري ليس في مصلحة اللعبة
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017

 أسامة أحمد (دبي)

يعقد وفد من اتحاد الكرة الطائرة اجتماعاً مع مجلس الشارقة الرياضي خلال الأيام المقبلة من أجل عودة فرق الإمارة الباسمة إلى اللعبة في الموسم المقبل، خصوصاً بعد أن أبدت لجنة الألعاب الجماعية بالمجلس رغبتها في المشاركة ببطولات الطائرة.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع أمين عام الاتحاد رئيس لجنة الأحداث أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات، ومساعي جادة من الاتحاد لعودة الأندية التي جمدت اللعبة أو قامت بإلغائها إلى الطائرة في الموسم المقبل.

وقال: وجود 8 أندية في دوري الرجال ليس في مصلحة اللعبة بسبب قلة المباريات، خصوصاً أن الدوري القوي يفرز منتخبات قوية، ما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام للطائرة من أجل تحقيق ما يصبو إليه كل منتسب لها.

وشدد المطوع على أهمية اتساع دائرة الأندية في المواسم المقبلة حتى تقطف اللعبة ثمار ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها الاتحاد، خصوصاً أن الأندية تعد شريكاً أصيلاً مع الاتحاد في تحقيق النجاح المطلوب.

وأشار إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في أروقة لجنة الأحداث من أجل أن يحقق الموسم الجديد أهدافه، والذي يتم تدشينه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة 22 سبتمبر الجاري، مبيناً أن اجتماعاً تنسيقياً بين لجنتي الأحداث والمنتخبات سيعقد خلال أيام من أجل تحديد روزنامة مثالية للموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية لتحقيق ما يصبو إليه الاتحاد والأندية. ... المزيد
     
 

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