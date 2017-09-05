9 ميداليات ذهبية للجو جيتسو في «الألعاب الآسيوية 2018»

جاكرتا (الاتحاد)

نجح الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد المحلي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في انتزاع 9 ميداليات ذهبية من المجلس الأولمبي الآسيوي لمنافسات الجو جيتسو التي ستقام لأول مرة في الدورة منذ انطلاقها 1949 ضمن دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018).

ومع الميداليات التسع الذهبية سوف تكون هناك 9 فضيات لأصحاب المركز الثاني (الوصيف)، و18 ميدالية برونزية توزع على أصحاب المركزين الثالث والثالث مكرر في كل وزن، وبذلك تكون الجو جيتسو واحدة من أكثر اللعبات في عدد الميداليات الممنوحة لأبطالها، برغم اعتمادها لأول مرة في الدورة على خلفية الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة بقيادة إماراتية.

وأكد الدكتور جعفر المظفر الأمين العام المساعد بالاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي أن الجهود الكبيرة التي بذلها وفد الاتحاد الآسيوي الذي ضم فهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، والبرازيلي رودريجو فاليريو وشخصي في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي الماراثونية بجاكرتا بتوجيهات من عبدالمنعم الهاشمي أتت ثمارها وأقنعت المجلس الأولمبي الآسيوي بحجم التطور الذي شهدته اللعبة في القارة الصفراء خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت في زيادة عدد أعضاء الاتحادات الوطنية في آسيا من 13 عضواً قبل تولي عبدالمنعم الهاشمي الرئاسة لتتجاوز الـ40 عضواً في أقل من 3 سنوات.

وقال: تكتسب جهود وفد الإمارات أهمية كبيرة إذا علمنا أن المجلس الأولمبي الآسيوي قام في المرحلة الأخيرة وتحديداً في دورة الألعاب الآسيوية بتقليص عدد كبير من ميداليات كثير من اللعبات العريقة، وفي المقابل تم منح هذا العدد من الميداليات إلى الجو جيتسو.

وأشار إلى أن من أهم أسباب النجاح في إقناع المسؤولين في المجلس الأولمبي الآسيوي استراتيجية الاتحاد القاري المحترفة، والتي حققت قفزة هائلة في وقت قياسي بعدد ممارسي اللعبة في القارة، وعدد وجودة البطولات الإقليمية والقارية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الإمارات واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه الرياضة التي تعزز الكثير من القيم لدى الشباب والأجيال الجديدة، وتغرس فيهم العديد من المعاني والأخلاقيات وفي مقدمتها الانضباط والجدية، والصبر والتحمل، والشجاعة والثقة بالنفس.

وتابع: ما قام به وفد الاتحاد الآسيوي برئاسة فهد علي الشامسي من جهود ومناقشات وأساليب مميزة في العرض والتواصل مع المسؤولين في المجلس الأولمبي الآسيوي قبل وخلال اجتماعات جاكرتا نموذج يحتذى به في العمل الإداري المحترف، والتفاني في سبيل توفير كل فرص الإبداع والتفوق لأبطال اللعبة الذين ظلوا بعيدين عن هذا المعترك القاري طوال السنوات الماضية.

وأوضح: «لم يدخر مسؤولو الاتحاد الآسيوي أي جهد في سبيل تحقيق تطلعات أبناء اللعبة في مختلف الاتحادات الوطنية، وفي ظني أن تلك الخطوة تصب في مسار اعتماد اللعبة أولمبياً، بما يتواكب مع مبادرات اتحاد الإمارات من أجل تعزيز مكانة اللعبة عالمياً، وقد كلّف عبدالمنعم الهاشمي وفد الاتحاد الآسيوي الذي يضم فهد علي الشامسي وشخصي ورودريجو فاليريو بزيارة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، ودراسة احتياجاتها قبل وخلال المشاركة في دورة ألعاب الصالات الآسيوية بتركمانستان التي ستقام من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل بمدينة عشق أباد.

وأضاف: سوف ندرس احتياجات تلك الاتحادات كافة، ونعمل على توفيرها لدعم تطور اللعبة في القارة الصفراء، وذلك ضمن برنامج الاتحاد القاري، ونحن نفخر دائماً أن ما حققه الاتحاد الآسيوي من طفرة في الجو جيتسو يشار إليها بالبنان من الاتحادات القارية الأخرى، ومن الاتحاد الدولي للعبة أيضاً، خاصة أن آسيا أصبحت قوة مؤثرة جداً في القرار العالمي، والفضل يعود هنا للإمارات واتحادها ولاعبيها، وليس لدينا أي شك في أن أبطال منتخب الإمارات الذين يتصدرون المشهد الآسيوي في اللعبة سوف تكون لهم كلمتهم في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018، وسوف ينافسون بكل قوة على حصد الميداليات في مختلف الأوزان، بما يعزز مكانة الإمارات على منصات التتويج ويسهم في تحقيق نقلة كبيرة بترتيبها على المستوى القاري.