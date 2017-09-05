«الفجيرة للجري» أول ديسمبر

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن بدء الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من سباق الفجيرة للجري، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السادس والأربعين الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في الأول من ديسمبر المقبل، حيث تم فتح باب التسجيل لجميع الفئات العمرية على مستوى الأفراد والعائلات والمؤسسات عبر الموقع الإلكتروني.

ويحصل الفائزون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من مختلف الفئات العمرية على ميداليات وكؤوس ضمن فئات السباق الثلاث المتمثلة في 3 كلم و5 كلم و10 كلم، ويحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في سباق 10 كلم على جوائز نقدية، وينال الفائزان بالمركز الأول من فئتي السيدات والرجال على مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر من الفئتين على جوائز تتراوح بين 500 و7500 درهم.

ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المواطنين والمواطنات على جوائز تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتحصل أكبر الفرق المشاركة على جوائز تتراوح بين 1000 و5000 درهم بحسب مستوى المشاركة، فيما يحصل كل من يكمل السباق على ميدالية خاصة، تقديراً لمشاركته.

ويمر مسار السباق بالمعالم الطبيعية من شواطئ وجبال منها جبال الحجر، والقلعة ومسجد الشيخ زايد، والذي استوحيت فكرته من موظفّين يعملان لدى البنك، ويمارسان هذه الرياضة صباح كل يوم جمعة، واللذان كانا مصدر إلهام لنحو 100 موظف آخر انضموا إليهما، وبفضل تفاني الفريق ورغبته في المشاركة، قرّر البنك أن يطلق فعالية رسمية يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الانضمام إليها من كل الفئات وال هواة والمحترفين.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي للبنك: يسرنا إطلاق أول سباق، إذ نثمن فريق العدّائين من الموظفين الذين كانوا دافعنا لإطلاقه، ونتطلّع من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تعريف المشاركين بتراث الفجيرة ومعالمها من خلال المسار الذي سيجتازونه، مرحبا بالمتسابقين من الأعمار كافة، متمنياً أن يعزز السباق مستويات اللياقة البدنية لدى الجميع.