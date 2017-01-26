40 مليار دولار استثمارات خليجية بالأردن

جمال إبراهيم (عمّان)

قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، إن دول الخليج تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للأردن واكبر المستثمرين بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت.

وأكد أن الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة، بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، تشكل أكثر من نصف الاستثمارات الخارجية المقامة بالأردن»، مشددا على ضرورة تعزيزها بمختلف القطاعات وبخاصة الصناعية نظرا لقيمتها المضافة العالية على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وبين العين الكباريتي، في بيان صحافي أمس، أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها تشكل أولوية قصوى للمملكة لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.