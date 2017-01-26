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40 مليار دولار استثمارات خليجية بالأردن
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

جمال إبراهيم (عمّان)

قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، إن دول الخليج تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للأردن واكبر المستثمرين بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت.

وأكد أن الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة، بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، تشكل أكثر من نصف الاستثمارات الخارجية المقامة بالأردن»، مشددا على ضرورة تعزيزها بمختلف القطاعات وبخاصة الصناعية نظرا لقيمتها المضافة العالية على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وبين العين الكباريتي، في بيان صحافي أمس، أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها تشكل أولوية قصوى للمملكة لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وقال إن الأردن يرتبط بعلاقات وطيدة وراسخة وتاريخية مع دول الخليج العربي شهدت تطورات مهمة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بين الأردن، لافتاً إلى أن هذه الدول أسهمت في تقوية الصلات الأخوية الوطيدة أساسها التفاهم والحوار والاحترام المتبادل، مقدراً لدول الخليج العربي مواقفها الأخوية المشرفة الجليلة من خلال تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأردن في كل الظروف والأوقات. ... المزيد
     
 

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