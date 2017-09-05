أستراليا تكسب لقب «الزوجي المختلط للتراب»

حسن رفعت (موسكو)

توج المنتخب الأسترالي بطلاً لأول مرة بلقب بطولة العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وفاز بأول ميدالية ذهبية لبطولة الزوجي المختلط ليقفز إلى المركز الثاني في الترتيب العام، ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة الروسية موسكو، وتختتم الاثنين المقبل بمشاركة 651 رامياً ورامية بمثلون 73 دولة

وتمسك المنتخب الإيطالي بالصدارة التي ينفرد بها بجدارة، بعد أن حصد 9 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان.

واحتلت أميركا المركز الثالث، بعد أن جمعت 4 ميداليات، بينها ذهبية واحدة وثلاث برونزيات، وتبعتها فرنسا في المركز الرابع، بعد أن فازت بميدالية ذهبية واحدة.

وكان الفريق الأسترالي للزوجي المختلط (2) الذي يضم كلا من دريك توماس وزميلته بيني سميث قد فاز بالميدالية الذهبية، بعد أن تغلب على منافسه الإسباني (1) الذي حل وصيفا ونال الميدالية الفضية والذي ضم انطونيو بيلون وزميلته بيترس مارتينز وبنتيجة 33 طبقا مقابل 32 طبقا، وحل في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية الزوجي الأميركي الذي ضم كلا من دريك هالديمان وزميلته آشلي كارول بعد تغلبه على الزوجي الأسترالي (1) الذي حل رابعا، وضم جاك ويلك وزميلته كاترين سكنر وبنتيجة 41 طبقا مقابل 38 طبقا.

من جانب آخر، انطلقت أمس منافسات رماية الأطباق المزوجة من الحفرة «الدبل تراب»، والتي يمثلنا فيها سيف الشامسي وخالد الكعبي ويحيى المهيري، وتشهد مشاركة 66 رامياً ورامية، بينهم 48 رامياً من الرجال إلى جانب الشباب.