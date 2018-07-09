محافظ حضرموت: تدخل الإمارات والسعودية أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار

حضرموت (الاتحاد)

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني أن تدخل التحالف العربي وفي مقدمتهم الإمارات والسعودية أسهم بشكل كبير في إعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. وقال إن «الأمن والاستقرار في حضرموت ما كان ليحدث ويتحقق لولا دور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الصادق والأخوي تجاه أبناء اليمن وحضرموت»، مثمناً تضحياتهم ودعمهم السخي تجاه المحافظة وبنيتها التحتية.

وأكد اللواء البحسني خلال مؤتمر صحفي، أن «وجود جماعات إرهابية في منطقة معينة ولمدة عام كاف بتحويلها إلى مثل وضع العراق وسوريا، إلا أن تدخل دول التحالف أنقذ البلاد من خطر فكري وإرهابي محتم على أبناء حضرموت»، مشيراً إلى أن «دورهم الأخوي الصادق النبيل لن تنساه حضرموت ولا أبناؤها على مر الأزمان».