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النسخة الجديدة تنطلق مطلع العام المقبل

ماراثون زايد الخيري في أحضان صعيد مصر
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري يوم الاثنين المقبل مؤتمراً صحفياً موسعاً للكشف عن تفاصيل المهرجان الخيري الكبير والذي يحط رحاله في مصر مع بداية العام المقبل، ليكون أول عمل وتجاوب فاعل وإيجابي للاحتفال والاحتفاء بعام زايد.

وتكشف اللجنة المنظمة خلال المؤتمر عن مكان إقامة الماراثون الذي سيخرج للمرة الأولى من مدينة القاهرة، ليقام في قلب صعيد مصر وسط جموع الناس من محبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وليقدم المهرجان بهذا الانتقال نسخة جديدة من أعمال الخير التي تحمل اسم الشيخ زايد.

كما سيعلن عن تفاصيل المهرجان وموعد انطلاقه وبرنامجه الكامل والجهة التي سيخصص لصالحها دخله، وهو يتحول بمسيرته إلى بقعة جديدة تحتاج إلى يد زايد الخير لتمتد إليها وتقدم لها العون والمساندة.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون والمهرجان، أن اللجنة رأت أن أفضل بداية للاحتفال بعام زايد هذه المناسبة التي توافق مرور مئة عام على مولد زعيمنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن ينطلق مسارنا وسباقنا إلى مكان جديد ومع ناس أكثر احتياجاً لنقدم لهم خير زايد في عام زايد.

وقال: لقد وقع اختيارنا هذا العام على صعيد مصر، حيث توجد فيه مناطق عديدة تحتاج إلى العون والمساندة والمساعدة، وهو ما سنعمل على تحقيقه لأناس طالما أحبوا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولطالما عملوا على إحياء ذكراه وهو ما لمسناه ونعرفه جيداً. ... المزيد
     
 

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