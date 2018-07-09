ميليشيا عراقية تفضح مخطط إيران في اليمن



تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018 بغداد (وكالات) بعد أن قاتلوا إلى جانب نظام الأسد في سوريا، أعلنت ميليشيات «كتائب سيد الشهداء» إحدى فصائل ميليشيا «الحشد الشعبي» بقيادة المدعو «أبو آلاء الولائي» عن استعدادها للقتال إلى جانب ميليشيات الحوثي في اليمن. وقال هاشم بنيان السراجي والمعروف بأبي آلاء الولائي أمين عام ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» بخطاب في مهرجان للميليشيا في بغداد «أعلن تطوعي جندياً صغيراً يقف رهن إشارة عبد الملك الحوثي». ودعا الولائي قائد ميليشيات الحوثي اليمنية إلى إصدار أوامره إلى تنظيمه الإرهابي، للوجود في أي منطقة وبأي وقت يقوله: «وجّه الأمر لي يا سيدي حيث تريد وأنّى تريد، فأنا رهن إشارتكم». واعتبر «الولائي» أن ميليشياته عبارة عن تشكيل عسكري عقائدي تابع لولاية الفقيه، وأنه لا يتأثر بالمزاجات السياسية العراقية.