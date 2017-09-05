يربحون الملايين.. والمهنة «وكلاء لاعبين»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعتبر وظيفة «وكيل لاعبين» من أكثر الوظائف المربحة في عالم كرة القدم العالمية، وما يجنيه «أباطرة» هذه المهنة من أموال في عمليات بيع وشراء اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يتجاوز في أحيان كثيرة حدود المنطق والمعقول، ويكشف عن المبالغ الطائلة التي يربحها هؤلاء الوكلاء في سوق الانتقالات صيفية كانت أو شتوية.

والأمثلة كثيرة على تعاظم الثروة التي يجمعها ممارسو هذه المهنة من صفقات بيع وشراء اللاعبين، ولعل صفقة النجم الفرنسي بول بوجبا على سبيل المثال، والتي بلغت 105 ملايين يورو، أبلغ دليل على ضخامة المبالغ التي يحصل عليها الوكيل، إذ حصل الإيطالي مينو رايولا وكيل بوجبا على مبلغ 20 مليون يورو كعمولة نظير إبرام هذه الصفقة، التي لم تتوقف الأوساط الكروية حتى الآن عن الحديث عنها.. وهو رقم يعادل قيمة شراء لاعب موهوب في سوق الانتقالات !! وربما يفوق بكثير قيمة نجوم يلعبون في الكثير من الأندية الأوروبية.

والنموذج الأبرز الذي يعكس حقيقة المكاسب التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين هو الدوري الانجليزي «البريميرليج».. فالأرقام تؤكد أن هؤلاء الوكلاء جمعوا من أندية هذا الدوري وحده، مبلغ 174 مليوناً و227 ألفاً و243 جنيهاً استرلينياً، وفقا للأرقام التي نشرها مؤخراً المركز الدولي للدراسات الرياضية «CIES» والمعروف أيضاً باسم مرصد كرة القدم.

وهناك 5 أندية تحتل الصدارة بالنسبة للمبالغ المدفوعة كعمولات رسمية ومشروعة لوكلاء اللاعبين، وهي تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، وهي بالمناسبة الأندية التي تمثل البيج 5 الأفضل كروياً في هذا الدوري، بينما كانت أندية هال سيتي وميدلسبره وبيرنلي وويست بروميتش ألبيون وسوانزي هي أقل الأندية الانجليزية بالنسبة لحجم المبالغ التي دفعتها كعمولة لوكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال.