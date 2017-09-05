أتلتيكو يربط سيميوني حتى 2020

مدريد(أ ف ب)

مدد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني حتى 2020، وذلك بحسب ما أعلن نادي العاصمة الذي أحرز كل الألقاب الممكنة مع لاعبه السابق باستثناء دوري أبطال أوروبا.

وكتب أتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري الأبطال مرتين مع سيميوني «2014 و2016»، وخسر أمام الجار اللدود: أصبح تجديد عقد دييجو بابلو سيميوني واقعاً الآن. ووقع مدربنا عقداً جديداً يربطه بأتلتيكو مدريد لعامين إضافيين، حتى يونيو 2020.

وبموجب الاتفاق الجديد، عاد الطرفان إلى ما كان عليه العقد السابق قبل عام 2016، حين قرر المدرب الإسباني تقليصه من 2020 حتى 2018 بعد الخسارة في نهائي دوري الأبطال 2016 .

وتسلم الأرجنتيني «47 عاماً» تدريب أتلتيكو الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين «1994 و1997 ثم من 2003 حتى 2005» في 2011 وقاده إلى القاب الدوري والكأس السوبر المحليين في 2014، والكأس في 2013، والدوري الأوروبي «يوروبا لج» والكأس السوبر الأوروبية في 2012.

ويبدو أن عاملي الاستمرارية والثبات يشكلان ركيزة عمل إدارة أتلتيكو، التي نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في تمديد عقود المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان وكوكي وساول نيجويز، قبل أن ينضم اليهم سيميوني، الذي يستعد ولاعبيه للانتقال إلى ملعبهم الجديد «واندا متروبوليتانو».