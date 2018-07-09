الحكومة تسلم الأمم المتحدة قائمة بالآثار المفقودة

عدن (وكالات)

سلم وزير الثقافة اليمني مروان دماج، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، نسخة بقائمة الآثار المفقودة التي قامت بإعدادها الوزارة مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، في عدن، منسق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أحمد حميشي، وخبيرة القانون الدولي للفريق ماري لويس.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الثقافي في اليمن وما يتعرض له الموروث الثقافي والحضاري من تدمير خاصةً في مجال الآثار الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن عدداً من المواقع والمباني التاريخية تعرضت للنبش والتدمير من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية.

ولفت الوزير دماج إلى ما تقوم به بعض قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية من نبش للمواقع الأثرية وبيع القطع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، إضافة إلى تعرض المتاحف الى التدمير الكلي أو الجزئي خاصة في محافظتي أبين وتعز والتي تعرضت فيها المتاحف لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية والمخطوطات. وأبدى فريق الخبراء استعداده لتقديم الدعم الفني لوزارة الثقافة من خلال المساعدة في تدريب فنيين كمتخصصين في تتبع للقطع والموروث الثقافي اليمني في السوق الدولية.

وأشار منسق فريق الخبراء إلى ما قام به الفريق من أعمال في مجال حماية الآثار اليمنية والحفاظ عليها من خلال التخاطب مع منظمة «اليونيسكو» والطلب منها التعميم لجميع المتاحف العالمية بعدم البيع والشراء والتعامل بالمتاجرة بالقطع والمقتنيات اليمنية.