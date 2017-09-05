بارتوميو: «البارسا» أفضل من دون «المتمرد»

برشلونة (أ ف ب)

رد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، على الانتقادات التي طالته في قضية انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، معتبراً أن ناديه سيكون أفضل بغيابه، ومؤكداً في الوقت نفسه قرب توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده الجديد.

ومنذ انتقاله في أغسطس إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ساءت العلاقة بين النادي الكتالوني ونجمه السابق، إذ وجه الأخير انتقادات حادة إلى مسؤوليه السابقين، بينما رفع النادي دعوى قضائية بحقه مطالباً بتعويض مالي.

وفيما بدا أنها محاولة للرد على الانتقادات التي وصلت إلى حد مطالبة المشجعين باستقالته، لاسيما في ظل الصفقات الضعيفة في سوق الانتقالات والفشل في تعويض رحيل النجم الدولي البالغ 25 عاماً، أدلى بارتوميو بتصريحات نشرت في وقت متزامن في صحيفتين كتالونيتين، هما «سبورت» و«موندو ديبورتيفو».

وقال بارتوميو: يبدو فريقنا أقل قوة، إلا أن هذا ليس صحيحاً. في كل مركز، نحن نطمح لكي نصبح فريقاً أفضل.