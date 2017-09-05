«الأسود» تحرم «النسور» من التحليق المبكر

ياوندي (أ ف ب)

فرط المنتخب النيجيري بفرصة تحقيق فوزه الأول في أرض مضيفه الكاميروني منذ 1968، واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 1-1، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2018.

وكان المنتخب النيجيري بحاجة إلى الفوز في معقل أبطال أفريقيا، ليصبح على مشارف التأهل إلى النهائيات، وبدا في طريقه لتجديد فوزه على مضيفه الذي مني قبل أيام بهزيمة ثقيلة في أويو برباعية نظيفة.

وتقدم منتخب المدرب الألماني جيرنوت روهر على مضيفه طيلة 45 دقيقة، بعدما افتتح التسجيل عبر مهاجم جنت البلجيكي موزيس سايمون.

لكن الحارس إيكيشوكوو إيزينوا الذي يلعب أساسياً بسبب مرض كارل إيكيميوفي الراقد في أحد مستشفيات إنجلترا، بسبب معاناته من سرطان الدم، وإصابة الحارس الثاني دانيال أكبيي، ارتكب خطأً مميتاً وتسبب بركلة جزاء في ربع الساعة الأخير، انبرى لها فنسان أبوبكر بنجاح، مجنباً بلاده هزيمتها الأولى على أرضها أمام الـ«سوبر إيجلز» منذ 22 ديسمبر 1968 (2-3 في تصفيات مونديال 1970).

وبعد أن كان بحاجة إلى الفوز بالمباراة، وإلى تعادل زامبيا في لقاء مضيفتها الجزائر، ليصبح أول منتخب أفريقي يضمن بطاقته إلى النهائيات، أصبح المنتخب النيجيري مهدداً، حيث بات بإمكان زامبيا تقليص الفارق إلى 3 نقاط قبل جولتين على النهاية.

لكن بإمكان النيجيريين الذين رفعوا رصيدهم إلى 10 نقاط، حسم تأهلهم في الجولة قبل الأخيرة، عندما يستقبلون زامبيا في أويو في 7 أكتوبر، على أن يختتموا مشوارهم في الجزائر في السادس من نوفمبر.

ويتأهل إلى النهائيات بطل كل من المجموعات الأفريقية الخمس.