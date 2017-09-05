«الجزائري» يطيح الكاراز

الجزائر (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اتخذ قرار فسخ عقد المدرب الإسباني لوكاس الكاراز، المدير الفني لـ «محاربي الصحراء»، على خلفية فشل الفريق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وكشفت قناة «النهار» التلفزيونية أن المباراة التي التقى فيها المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب زامبيا أمس، بمدينة قسنطينة شرقي البلاد، في ختام الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، كانت الأخيرة لألكاراز على رأس «الخضر».

وأوضحت «النهار» أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، مطالب بإقناع الكاراز، بترك منصبه والاستقالة، أو البحث عن طريقة أخرى لفك الارتباط بين الطرفين. ويبدو أن جهات حكومية تدخلت لدى زطشي، وطلبت منه التخلص من الكاراز، في محاولة لامتصاص الغضب العارم لدى الجماهير الجزائرية، بعد خسارة رهان التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الكاراز، نفى بشكل قاطع، أي نية له في الاستقالة وترك منصبه، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية إقصاء «الخضر» من المونديال. وعين الكاراز، في أبريل الماضي، مديراً فنياً جديداً للمنتخب الجزائري خلفاً للبلجيكي جورج ليكنز، الذي استقال من منصبه مباشرة بعد خروج الجزائر من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا التي استضافتها الجابون مطلع العام الحالي.