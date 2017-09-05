نيوزيلندا إلى «الملحق» رسمياً

ويلينجتون (أ ف ب)

ضمنت نيوزيلندا خوضها الملحق مع خامس منطقة أميركا الجنوبية، بعد تعادلها مع مضيفتها جزر سليمان 2-2 في هوناريا، في إياب نهائي تصفيات منطقة أوقيانوسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وكانت نيوزيلندا، الطامحة للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها «خرجت من الدور الأول عامي 1982 و2010»، ضامنة بشكل كبير تأهلها إلى الملحق الذي يقام ذهاباً وإياباً في 6 و14 نوفمبر، بعد فوزها الكبير ذهابا في أوكلاند بنتيجة 6-1. وبدت في طريقها لتحقيق فوز كبير آخر في معقل منافستها، بعدما تقدمت بهدفين نظيفين لماير بيفن وهاديسي اسينغاري بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جزر سليمان عادت إلى أجواء اللقاء، بعدما قلصت الفارق من ركلة جزاء لميكا ليالافا، ثم انتظرت لما قبل النهاية لإدراك التعادل من ركلة جزاء أيضاً لهنري فارودو.

وشارك في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة إلى الملحق المنتخبات الستة التي تأهلت إلى الدور الثاني من كأس أوقيانوسيا العام الماضي، ووزعت على مجموعتين، فتصدرت نيوزيلندا الأولى أمام كاليدونيا الجديدة وفيجي، وجزر سليمان الثانية أمام تاهيتي وبابوا غينيا الجديدة. وخاض المتصدران النهائي.

ومثلت نيوزيلندا أوقيانوسيا في كأس القارات التي أقيمت هذا الصيف في روسيا، وخسرت مبارياتها الثلاث. وستواجه مهمة صعبة في سعيها لبلوغ مونديال 2018، إذ ستواجه أحد منتخبات أميركا الجنوبية. وفي حال بقي ترتيب المجموعة الأميركية الجنوبية على حاله، سيكون المنتخب المواجه هو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وقبل ثلاث جولات على نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس بفارق الأهداف عن تشيلي، صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل مباشرة إلى النهائيات، علماً بأن البرازيل ضمنت البطاقة الأولى لأميركا الجنوبية إلى روسيا 2018.