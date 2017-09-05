«العلامة الكاملة» لا تكفي «المانشافت»

شتوتجارت (د ب أ)

وضع منتخب ألمانيا قدماً وساقاً في كأس العالم بروسيا، بعد اكتساح ضيفه النرويجي 6/&rlm صفر، في شتوتجارت ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.

وتأجل تأهل المنتخب الألماني للمونديال إلى الجولتين المتبقيتين من التصفيات بعد فوز ملاحقه المباشر أيرلندا الشمالية على ضيفه التشيكي بهدفين.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة الثالثة فاز منتخب أذربيجان على ضيفه سان مارينو/&rlm5.1

وحقق منتخب ألمانيا «المانشافت» فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة «العلامة الكاملة» بفارق 5 نقاط أمام أيرلندا الشمالية، ويأتي منتخب أذربيجان في المركز الثالث بـ 10 نقاط، يليه منتخب التشيك في المركز الرابع بـ 9 نقاط، ثم النرويج في المركز الخامس بـ 7 نقاط، وأخيراً سان مارينو في المركز السادس من دون نقاط. وفي شتوتجارت حسم منتخب ألمانيا الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدماً بأربعة أهداف نظيفة، وسط تألق تيمو فيرنر المهاجم الشاب للايبزيج.