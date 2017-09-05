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راشفورد يقود «الأسود الثلاثة» لفوز صعب على سلوفاكيا

«الهدف الثاني» يضع الإنجليز على أعتاب «المونديال»
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017

لندن (رويترز)

قاد هدف رائع من ماركوس راشفورد في الشوط الثاني إنجلترا للفوز 2-1 على سلوفاكيا، لتصبح على أعتاب التأهل لنهائيات كأس العالم في العام القادم.

وانتهت ليلة بدأت بشكل سيئ بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد الشاب، عندما ارتكب خطأً أهدى سلوفاكيا هدف التقدم عن طريق ستانيسلاف لوبوتكا، بالجماهير وهي تتغنى باسمه بعد أن قاد انتفاضة المنتخب الإنجليزي.

وجاء أول أهداف راشفورد الدولية في مباراة ودية أمام أستراليا في مايو الماضي، لكن هدفه الثاني كان له أهمية أكبر، إذ وضع إنجلترا بفارق 5  نقاط أمام سلوفاكيا في صدارة المجموعة السادسة قبل جولتين على النهاية.

وأرسل راشفورد «19 عاماً» تمريرة عرضية حولها إيريك داير في الشباك، ليدرك التعادل للمنتخب الإنجليزي قبل نهاية الشوط الأول، وأكمل راشفورد مهمته عندما سجل هدف الفوز.

وقدمت إنجلترا عرضاً باهتاً مرة أخرى لكن الفوز على سلوفينيا باستاد ويمبلي الشهر المقبل، سيحجز لها مكاناً في روسيا. ... المزيد
     
 

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