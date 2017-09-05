«أبيض الناشئين» يواجه البحرين اليوم

معتصم عبد الله (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002 في الثامنة من مساء اليوم، تجربة ودية أمام مضيفه منتخب البحرين على استاد النادي الأهلي في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر المقبل.

ووضعت القرعة «أبيض الناشئين» ضمن المجموعة الخامسة والتي ضمت إلى جانبه اليمن، قطر، وبنجلاديش، فيما يلعب «الأحمر البحريني» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية «المستضيف»، الأردن، سيريلانكا، وأوزباكستان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وستكون مباراة الليلة الودية الأولى لمنتخبنا أمام مضيفه البحريني قبل المواجهة الثانية المقررة مساء الجمعة المقبل على ذات الملعب، وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى البحرين أمس وترأسها بدر أحمد مدير المنتخب إلى جانب المدرب الكرواتي فيردو ميلين وجهازه الفني المعاون، وضمت البعثة 22 لاعباً هم محمد أحمد عاشوري، حارب عبد الله المشرخ، حمدان حميد حسن، عبدالعزيز محمد عبدالله، محمد جاسم البلوشي، عبد الرحمن عادل (شباب الأهلي دبي)، يوسف ناصر الحوسني (الإمارات)، عبد الله أحمد راكان، حميد جمال الحوسني (عجمان)، عبدالرحمن صالح عبد الرسول، مانع عوض النوفلي (الوحدة)، مبارك طارق الدويس (الوصل)، نواف سالم ضاوي (الجزيرة)، خليفة علي المطروشي (العين)، عبد الله محمد الرميثي (بني ياس)، علي عبد الله النقبي (خورفكان)، سلطان محمد (دبا الفجيرة)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، عبدالله جمعة سرور، خليفة عبدالرحمن آل علي (الشارقة)، حمد محمد (العروبة)، جمال عامر الزعابي (النصر).