كاسيريس: الثقة سلاحنا .. والألقاب هدفنا

وليد فاروق(دبي)

عبر الأسترالي أنتوني كاسيريس، محترف فريق الوصل الجديد، عن شعوره بالراحة والرضا بانضمامه إلى صفوف «الإمبراطور» في تجربته الجديدة والأولى خارج القارة الأسترالية، مشيراً إلى أنه ورغم قصر الفترة التي قضاها مع الفريق حتى الآن فإنه يشعر بالثقة في قدرته على إثبات جدارته بما يدعم حظوظ فريقه الجديد، ويفتح الباب أمامه من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب بلاده من بوابة «الوصل».

وانضم كاسيريس (24 عاماً) إلى قائمة «الإمبراطور» في 27 يوليو الماضي كمحترف آسيوي، على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي، علماً أنه لم يسبق له اللعب فعلياً للنادي الإنجليزي، ولكنه كان معاراً أيضاً إلى نادي ملبورن الأسترالي لمدة 18 شهراً، بعد انتقاله لمانشستر قادماً من نادي مارينرز سنترال كوست الأسترالي.

وانضم اللاعب إلى معسكر الوصل في ملقا الإسبانية بعد نهاية المرحلة الأولى في ميونيخ، حيث انتظم في التدريبات مباشرة، وخاض أيضاً المباريات الودية الثلاث التي أقيمت هناك، قبل أن يعود مع الفريق إلى دبي، حيث يواصل استعداداته مع فريقه تجهيزاً لانطلاق الموسم الكروي الجديد الذي سيشهد عودة «الإمبراطور» إلى الساحة الآسيوية بعد غياب 10 سنوات.

وبعد مرور نحو 5 أسابيع على انضمامه للوصل وتأقلمه نسبياً مع فريقه الجديد وزملائه والأجواء في دبي، عبر اللاعب عن حماسه الشديد لوجوده في قلعة «الإمبراطور»، متطلعاً لتقديم أفضل ما عنده، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها مع الجميع سواء زملاؤه اللاعبون أو أعضاء الجهاز الفني، أو من إدارة النادي التي استقبلته بترحاب شديد.