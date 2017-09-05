سند علي: طموحاتي كبيرة مع «النواخذة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أعرب المهاجم الشاب سند علي عن سعادته بالعودة من جديد لتمثيل النواخذة، بعد أن وقع عقداً جديداً مع النادي، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي، قادماً من الظفرة بنظام الإعارة لمدة عام، وكان اللاعب شارك في موسم 2015 - 2016 مع الفريق، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وانتقل بعدها للظفرة للظفرة، قبل أن يعود هذا الموسم من جديد لبيته الأول.

وقال سند علي، إن عودته للفريق مكسب شخصي بالنسبة له، بعد أن مثل الظفرة في الموسم الماضي، مشيدا بالجو الأسري الذي يتمتع به نادي دبا الفجيرة، والذي يدفع كل اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم من أجل خدمة الفريق.

وأضاف: عدت من جديد للنادي لكي أقدم الإضافة المرجوة، متعطشاً لتقديم كل الجهود من أجل الفريق، وأعتقد أننا قادرون على ترجمة طموحات الإدارة والجماهير وإثبات جدارة النادي في البقاء في دوري الخليج العربي، ولدي طموحات كبيرة في إثبات جدارتي وتقديم موسم ناجح. وانضم اللاعب لتدريبات الفريق فور توقيعه للعقد رسمياً بمقر النادي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث قاد البرازيلي كاميلي مدرب الفريق التدريبات استعداداً لمباراة الوصل القادمة في كأس الخليج العربي.