«إكراميات» زبائن المطاعم.. أعمال فنية

كاميوكا (أ ف ب)

جمع الشاب يوكي تاتسومي، 15 ألف قطعة من فن طي الورق «أوريجامي» خلال عمله نادلاً بمطعم ياباني في كيوتو، حيث وقع نظره على قطعة غريبة تركها زبون على الطاولة هي غمد لعيدان الأكل مصنوعة من الورق بطريقة فنية، وقد كانت هذه اللحظة نقطة الانطلاق لتشكيل مجموعته.

وصنعت هذه القطع على يد زبائن مطاعم، يتركون هذه القطع الورقية المنجزة كعربون تقدير للنادل. ويستذكر الشاب البالغ 27 عاماً أن «هذه القطعة الأولى كانت تبدو بلا قيمة»، غير أنها دفعته للتفكير.. ويضيف «ماذا لو كانت تحمل رسالة من الزبائن لي؟ فجأة، باتت عملية تنظيف المائدة من مخلفات الزبائن مهمة مسلية».

ومن غير الرائج في اليابان ترك إكرامية للنادل في المطاعم، غير أن تاتسومي ينظر إلى هذه الأوراق المطوية الصغيرة على أنها «إكراميات على الطريقة اليابانية»، ويتلهف دائماً لإيجاد المزيد منها.