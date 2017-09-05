9 سفراء لدورينا في تصفيات المونديال

منير رحومة (دبي)

تشهد تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، وجوداً لافتاً لنجوم أندية دوري الخليج العربي، والذين يعتبرون سفراء مميزين للكرة الإماراتية، يساهمون في الترويج لدورينا في مختلف قارات العالم.

وخلال المباريات الأخيرة لتصفيات المونديال شارك 9 لاعبين أجانب مع منتخباتهم، وقدموا مستويات مميزة، وساهموا بقدر كبير في تعزيز حظوظ بلدانهم في المنافسة على بطاقات التأهل إلى كأس العالم، وذلك في 3 قارات وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقد شارك خمسة لاعبين أجانب في الجولات الأخيرة والحاسمة لتصفيات القارة الصفراء، حيث لعب عزيز بيك حيدروف لاعب عجمان، وساردور راشيدوف لاعب الجزيرة مع أوزبكستان في مباراتي الصين وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الأولى. والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة في مباراتي بلاده أمام تايلاند والإمارات ضمن المجموعة الأولى، والسوري عمرو الميداني لاعب حتا، مع منتخب بلاده أمام قطر وإيران، بالإضافة إلى مشاركة الأسترالي رايان مكجوان لاعب الشارقة مع منتخب الكانجارو في مباراتي اليابان وتايلاند بالمجموعة الثانية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد شارك السويدي ماركوس بيرج لاعب نادي العين، مع منتخب بلاده أمام بلغاريا وروسيا البيضاء، حاصداً المركز الثاني مع المنتخب السويدي برصيد 15 نقطة في المجموعة الأولى. بينما لعب المجري بالازس دجوجاك لاعب الوحدة مباراتين أمام لاتفيا والبرتغال، ويحتل منتخب بلاده المركز الثالث برصيد 10 نقاط.