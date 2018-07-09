تايلاند: إنقاذ 4 فتية من الكهف

شيانج راي، تايلاند (وكالات)

قال مسؤولون إن غواصين أنقذوا أمس 4 من بين 12 صبياً حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض غمرته المياه في حين يسابق الغواصون الزمن لإنقاذ الصبية الباقين ومدرب كرة قدم كان يرافقهم.

وأخرج 13 غواصاً أجنبياً وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية الفتية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية يوم الجمعة.

ومع حلول الليل، توقفت عملية إنقاذ الصبية المتبقين، وبعضهم لا يزال في سن الحادية عشرة ولا يجيد السباحة، ومدربهم على أن يتم استئنافها صباح اليوم الاثنين.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن قائد مهمة الإنقاذ في مؤتمر صحفي: «اليوم تمكنا من إنقاذ أربعة أطفال ونقلهم إلى مستشفى تشيانج راي براتشانوكروا». وأضاف «إنه نجاح كبير لجميع الفرق. هناك آلاف الأشخاص يساعدوننا في العملية».

وذكر أن فرق الإنقاذ تحتاج الآن لما لا يقل عن عشر ساعات للتحضير لعمليتها التالية، والتي سيشارك فيها نحو 90 غواصاً في المجمل، من بينهم 50 من دول أجنبية. واجتذبت محنة الفتية اهتماماً إعلامياً واسع النطاق في تايلاند وفي الخارج.