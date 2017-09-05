الجسمي: الشارقة استفاد من تجربة اتحاد جدة

عماد النمر (الشارقة)

قال عمران الجسمي إداري فريق الشارقة، إن فريقه استفاد كثيرا من لقاء اتحاد جدة الودي، وأن الجهاز الفني وقف على مستويات اللاعبين ومدى التجانس بينهم، إضافة إلى تثبيت التشكيلة الأساسية قبل انطلاق مباريات الموسم.

وأضاف: المدرب استبدل 4 لاعبين فقط، على عكس مباراة البسيتين التي لعب فيها بتشكيلة مختلفة في كل شوط، وقد ظهر الفريق بمستوى مطمئن، مؤكداً أن الأمور ستكون أفضل حينما تكتمل الصفوف، وخاصة القوة الهجومية.

وكانت المباراة الودية بين الشارقة واتحاد جدة السعودي حظيت باهتمام الجماهير الشرقاوية التي تريد الاطمئنان على فريقها قبل بدء الموسم الجديد، وقدم الملك مباراة جيدة المستوى، خاصة في شوطها الثاني، رغم أن الفريق لعب بمحترف واحد هو الفنزويلي ريفاس، حيث غاب الأسترالي ماكجوان لوجوده ضمن صفوف منتخب بلاده الذي لعب أمس أمام تايلاند في تصفيات كأس العالم،

وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث شارك ثلاثة حراس مرمى من الشارقة في المباراة، بعدما أصيب الحارس الأول عادل الحوسني في أول ربع ساعة، ونزل بدلا منه الحارس الثاني أحمد ديدا، لكن الأخير حصل على بطاقة حمراء قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، وجرت مشاورات بين مديري الفريقين من أجل السماح للشارقة بإدخال الحارس الثالث، ووافق مدير فريق اتحاد جدة على ذلك، وتم إبلاغ حكم المباراة، وشارك الحارس راشد أحمد ليكون الحارس الثالث الذي يلعب المباراة.