خماسي المنتخب ينضم لتدريبات الوحدة اليوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
ينضم الخماسي الدولي إسماعيل مطر ومحمد العكبري وطارق الخديم وأحمد راشد وخالد باوزير إلى تدريبات الوحدة اليوم، حسب الجهاز الإداري للفريق، بعد انتهائهم من مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان أمس، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية لمونديال روسيا 2018.
وينضم الخماسي للتدريب الأساسي للفريق اليوم، استعداداً للقاء شباب الأهلي ـ دبي، الجمعة المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، بجانب المجري جوجاك الذي شارك في التدريبات أمس بعد عودته من منتخب بلاده.
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على صعيد متصل، يخضع المدافع محمد الظاهري لتدريبات خاصة حتى يصل إلى الفورمة المطلوبة، خاصة أنه غاب عن إعداد الفريق في الفترة الماضية في مصر والنمسا، وتدرب في الأسابيع الأخيرة مع الفريق الرديف.