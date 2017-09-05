الأداء يخيب زوران والإصابات تقلق جوكيكا

العين (الاتحاد)

بعد التعادل بهدفين لكل فريق مع حتا في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين إن المواجهة أمام حتا ربما كانت ممتعة للجماهير، كونها شهدت أربعة أهداف، إضافة إلى الفرص التي لم تستثمر بالصورة المطلوبة أمام المرميين، ولكن الأمر يبدو مختلفاً بالنسبة له كمدرب، وأوضح: «لست راضياً عن أداء فريقي، حيث لم نتمكن من الظهور بأسلوبنا المعروف».

وأضاف: «بدأنا المباراة بتوتر واضح، خصوصاً في خط الدفاع، وتمكن المنافس من استغلال ثغراتنا في تحقيق أهدافه، وسجل مرتين، وكانت أمامه عدة فرص لزيادة غلته التهديفية، بيد أن الأمر تغير بعد نصف الساعة الأولى من المباراة، حيث تحسن مردودنا وتمكنا من السيطرة على مجريات اللعب، وتدارك لاعبو خط الدفاع أخطاءهم وأحرزنا هدفين، وكان في الإمكان إضافة المزيد من الأهداف بارتياح، ولكن في النهاية انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق».

وتعليقاً على سؤال حول مدى قناعته بالعناصر البديلة للاستفادة منها في مواجهة الهلال المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قال: «أعتقد أن لاعبي الفريق الرديف قدموا أداءً جيداً، وليس من السهل مواجهة فريق مكتمل الصفوف في ظل غياب نحو 12 لاعباً من القائمة، وأعتقد أن المباراة كانت فرصة جيدة بالنسبة للاعبين البدلاء لإظهار أفضل ما لديهم.

فيما أكد المقدوني جوكيكا مدرب حتا أن فريقه سعى إلى إظهار أفضل ما لديه، وتقديم صورة جيدة للفريق مع بداية الموسم الكروي الجديد، موضحاً:«الأمور مضت بصورة جيدة منذ البداية ولكن بعد مرور ثلث الساعة الأولى، تعرض مهاجم الفريق صامويل روزا إلى الإصابة، الأمر الذي تسبب لنا بمشاكل على الأرض، وتحامل اللاعب على نفسه ولعب 25 دقيقة إضافية، وهو يشعر بألم الإصابة، لذلك حرصت على استبداله خلال فترة راحة ما بين شوطي المباراة».