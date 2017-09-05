نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر البارالمبية الدولية

مصطفى الديب (أبوظبي)

افتتح أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، فعاليات مؤتمر اللجنة البارالمبية الدولية في أرض المعارض في العاصمة أبوظبي.

حضر الافتتاح، الأميرة الهولندية مارجريت، والبريطاني فيليب كرافين، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اتحاد المعاقين، عضو مجلس إدارة اللجنة الدولية، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، نائب رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين، إضافة إلى ما يقارب 600 شخصية من مختلف أنحاء العالم.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى انطلاق فعاليات الحدث، من خلال تدشين الجلسات الرسمية التي أقيمت أمس على مدار اليوم.