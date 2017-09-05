الذهب ينخفض بعد موجة ربحية

لندن (رويترز)

انخفض الذهب أمس، مع اتجاه المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في عام، لكن الأسعار تظل تتلقى الدعم من الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار التوتر بشأن اختبارات كوريا الشمالية النووية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪ إلى 1332.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2016 يوم الاثنين عند 1339.47 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 ٪ إلى 1335.10 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 17.88 دولار للأوقية.