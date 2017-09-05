مؤشر: الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه

لندن (رويترز)

أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه مع تصاعد المخاوف بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وأن النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد سجل في أغسطس أضعف وتيرة في نحو عام.

وانخفض المؤشر آي.إتش.إس ماركت/&rlm&rlm سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 53.2 في أغسطس الماضي من 53.8 في يوليو ودون متوسط التوقعات البالغ 53.5 نقطة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته «رويترز». وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر من العام الماضي بعد تصويت الناخبين البريطانيين في استفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت، إن من المرجح أن يعزز تباطؤ النمو في قطاع الخدمات مبررات بنك إنجلترا المركزي، الذي يجتمع صناع السياسات به الأسبوع المقبل، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة. وقال إن التفاؤل زاد بين مديري الشركات، لكنه يظل قريباً من مستويات متدنية أشارت إلى توقف الاقتصاد عن النمو أو حتى انكماشه في الماضي في حين يمثل الخروج من الاتحاد الأوروبي مصدر القلق الرئيس.

وقالت آي.إتش.إس، إن ضعف الأداء في قطاعي الخدمات والبناء ذوي الحجم الأكبر يعني أن الاقتصاد البريطاني يمضي على مسار النمو بواقع 0.3 % على أساس فصلي في الربع الثالث بالمعدل البطيء نفسه الذي سجله في الربع الثاني وإنه يفقد الزخم تدريجياً.

وفي نقطة مضيئة، أظهر المسح أن توفير فرص العمل سجل أعلى مستوى في 19 شهراً، حيث سعت الشركات إلى إنجاز الأعمال المتراكمة. لكن الطلبيات الجديدة زادت بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر من العام الماضي.