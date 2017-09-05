ثلاثية الديون والعقوبات والصيانة تحاصر قطاع النفط في فنزويلا

كراكاس (أ ف ب)
بعد أن كانت شركة النفط الوطنية مصدر الدخل الأساسي لفنزويلا على مدى عقود، باتت مثقلة بالأعباء، وتعاني نقصاً في التمويل والمديونية لجهات في الصين وروسيا.
ويبدو أن متاعب شركة «بتروليوس دي فنزويلا» ستزداد لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يوليو الماضي تحد من حصولها على القروض.
ويواصل إنتاج النفط تراجعه، بينما يستخدم القسم الأكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون مما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج. فهذه الواردات تشكل 96 % من دخل الحكومة من العملات الأجنبية، وتستخدم لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية.
ويقول تاماس فارغا، المحلل لدى مركز «بي في ام اويل اسوسييتس» ومقره لندن، إن تراجع عائدات النفط معناه «خطر حقيقي بالتخلف عن الدفع». وإضافة إلى ذلك، تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الأميركية.
وفي يوليو، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على المسؤول المالي في شركة النفط الوطنية سيمون زيربا، ومنعت الأفراد والشركات من التعامل معه. وفي الشهر التالي، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط بإصداره مرسوماً ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها كراكاس أو شركته الوطنية النفطية. وقال البيت الأبيض، إن الهدف هو «حرمان النظام الديكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل من أجل بقائه بشكل غير مشروع في السلطة»، لكن ما تفعله هذه العقوبات عملياً هو حرمان شركة النفط الوطنية من خيار إعادة هيكلة ديونها عبر إصدار سندات جديدة. ... المزيد