ثلاثية الديون والعقوبات والصيانة تحاصر قطاع النفط في فنزويلا

كراكاس (أ ف ب)

بعد أن كانت شركة النفط الوطنية مصدر الدخل الأساسي لفنزويلا على مدى عقود، باتت مثقلة بالأعباء، وتعاني نقصاً في التمويل والمديونية لجهات في الصين وروسيا.

ويبدو أن متاعب شركة «بتروليوس دي فنزويلا» ستزداد لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يوليو الماضي تحد من حصولها على القروض.

ويواصل إنتاج النفط تراجعه، بينما يستخدم القسم الأكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون مما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج. فهذه الواردات تشكل 96 % من دخل الحكومة من العملات الأجنبية، وتستخدم لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية.

ويقول تاماس فارغا، المحلل لدى مركز «بي في ام اويل اسوسييتس» ومقره لندن، إن تراجع عائدات النفط معناه «خطر حقيقي بالتخلف عن الدفع». وإضافة إلى ذلك، تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الأميركية.