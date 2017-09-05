إيرادات مصر السياحية تقفز 170% في 7 أشهر

القاهرة (رويترز)

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر أمس، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 % إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54%.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه، «إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 % عن الفترة المقابلة. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا».

وتابع قائلاً: «بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر بنمو نحو 54 % على أساس سنوي. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 % من أعداد السياح في أول سبعة أشهر، في حين شكلت السياحة العربية 20 %».

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.