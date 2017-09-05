إيرادات مصر السياحية تقفز 170% في 7 أشهر

القاهرة (رويترز)
قال مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر أمس، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 % إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54%.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه، «إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 % عن الفترة المقابلة. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا».
وتابع قائلاً: «بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر بنمو نحو 54 % على أساس سنوي. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 % من أعداد السياح في أول سبعة أشهر، في حين شكلت السياحة العربية 20 %».
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع رويترز: «نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد. نأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى ثمانية ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في 2016. هناك تحسن في تدفقات السياح، خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا، خلال الفترة الأخيرة». وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010. وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016. وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضي. وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام، مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا، وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر المقبل. ... المزيد