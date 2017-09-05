ارتفاع أسعار النفط يقود الناتج المحلي العربي للنمو بـ 2.9٪

أبوظبي(وام)

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي في عام 2016 إلى 2.9 بالمائة مقارنة بـ 2.5 بالمائة في عام 2015 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي الذي شهدته أسعار النفط، ما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وذلك بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».

ولفت التقرير الى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية الى 3 بالمائة خلال العام الجاري، وإلى 3.7 بالمائة في العام المقبل. وأشار التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من سبعة آلاف و324 دولارا في عام 2015 إلى سبعة آلاف و231 دولاراً في عام 2016 بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9 بالمائة، موضحاً أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع في عام 2016 لتبلغ 5.6بالمائة، مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 4.8 في عام 2015 ، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في المنطقة وخصوصا الطاقة والسلع الغذائية، وغيرها من السلع التي طالتها إجراءات إلغاء وتقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول.

وبحسب التقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى الدول العربي شهدت تراجعاً بمعدل 10 بالمائة إلى نحو 40 مليار دولار عام 2015 وقد مثلت الاستثمارات الواردة الى الدول العربية، ما نسبته 2.3 بالمائة فقط من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و5.2 بالمائة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015.

وبالنسبة لحركة التجارة العربية للسلع والخدمات، فقد تواصل تراجعها بمقدار 87.5 مليار دولار، وبنسبة 3.8 بالمائة إلى 1971 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة نموها بقيمة 173 مليار دولار، وبنسبة 8.8 بالمائة إلى 2144 مليار دولار عام 2017 وفي هذا المجال، انخفضت الصادرات العربية من السلع والخدمات بمقدار 56 مليار دولار، وبنسبة 5.6 الى 938 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بنموها بقيمة 118 مليار دولار، وبنسبة 12.6بالمائة الى 1056 مليار دولار عام 2017 لاسيما مع التحسن المتوقع لأسعار النفط الذي لازال يمثل 85 بالمائة من الصادرات السلعية للمنطقة، كما انخفضت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 22.5 مليار دولار، وبنسبة 2.1 الى 1033 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 مليار دولار، وبنسبة 5.4 بالمائة الى 1088 مليار دولار عام 2017.

وفيما يخص نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية، فقد تراجع مجمل الضمانات التي وفرها أعضاء «اتحاد أمان» لتبلغ 24.2 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 24.6 مليار دولار في عام 2014 ،في حين تجاوزت قيمة عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التراكمية حاجز الـ 14 مليار دولار بنهاية عام 2016 منها 11,3 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة. ويظهر التقرير أن المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية قد ارتفعت تقديراتها من 963 مليار دولار عام 2015 لتصل الى 1032 مليار دولار في عام 2016، وذلك مع إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، في حين انخفضت الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الدول العربية لتبلغ 1060 مليار دولار مع توقعات بمواصلة انخفاض الاحتياطيات لتبلغ 1000 مليار دولار عام 2017. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واصل إستقراره النسبي، حيث تراجعت بشكل طفيف وتيرة النمو، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره في يناير 2017 والذي رصد فيه انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الى 3.1 بالمائة عام 2016 مقارنة بمعدل بلغ 3.2 بالمائة عام 2015 وذلك كمحصلة لعدد من العوامل أهمها، تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 بالمائة عام 2015 الى 1.6 بالمائة عام 2016 بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية، وخصوصاً الصين.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسة منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة، واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق.

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان بلغت 1.325.1 مليون دولار أميركي خلال العام 2016 مقارنة بمبلغ 1.127.1 مليون دولار أميركي في عام 2015 أي بزيادة نسبتها 17.57بالمائة، وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستفيدة من الضمان بنسبة 19.74بالمائة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 19.28بالمائة، ثم دولة الكويت بنسبة 17.44 بالمائة.